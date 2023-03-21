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شكرا لقرائتكم خبر عن رفع العلم المصرى على القاطرة الجديدة "أمين زيد" بترسانة بورسعيد البحرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر
والقاطرة الجديدة "أمين زيد" هى الإضافة الأحدث للأسطول البحري للهيئة وهى الشقيقة للقاطرتين "محمد بشير" و"نبيل الهلالى" بقوة شد 75 طن تم الانتهاء من بنائهما بترسانة جوانزو الصينية وفق التكنولوجيا الأحدث عالميا.
أما القاطرات الثلاثة الجاري بنائها بترسانة بورسعيد البحرية، هم القاطرات" محمد نجم" و" محمد الغمري" و" جلال الديب" فجاري استكمال بنائهما بالتعاون والتكامل بين كل من ترسانة بورسعيد البحرية والشركة البورسعيدية للإنشاءات البحرية وترسانة بورتوفيق، حيث تتولى ترسانة بورسعيد بناء بلوكات المنتصف فيما يتم بناء مقدم ومؤخر القاطرات بالشركة البورسعيدية للإنشاءات البحرية، وتتولى ترسانة بورتوفيق تجهيز بلوكات الإعاشة بالقاطرات.
وتتماثل المواصفات الفنية للقاطرات، حيث يبلغ طول القاطرة 32 مترا، وعرضها 12.8 متر، وتعمل برفاصات ASD، وتصل قوة شدها إلى 75 طنا.
الفريق أسامة ربيع