شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصينى: نعمل مع روسيا على تشكيل عالم متعدد الأقطاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الصيني شي جين بينج، إن بكين وموسكو توصلا لنتائج ملموسة في الشراكة على كل المستويات، وأن العلاقات التي تجمع بلاده مع روسيا تاريخية وراسخة، لافتا إلى أن موسكو تُمثل أكبر الشركاء الاستراتيجيين للصين، متابعا : نسعى مع روسيا بالتعاون مع المجتمع الدولي للدفاع عن القضايا الدولية حسب ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عقب مباحثاتهما في موسكو، ونقلته "القاهرة الإخبارية"، أن بكين تسعى لتطوير وتعزيز التعاون مع روسيا وتحديد خطة لتطوير الشراكة بما يصب في مصلحة البلدين، مستطردا: نعمل مع روسيا لتشكيل عالم متعدد الأقطاب.

ودعا الرئيس الصيني نظيره الروسي لزيارة بكين خلال الفترة المُقبلة، ضمن جهود تعزيز العلاقات بين البلدين، متابعا: ندعم العلاقات والتواصل الوثيق مع روسيا

وقال شي جين بينج: "وقعنا على اتفاقيات للشراكة الاستراتيجية مع روسيا، وموقفنا محايد بشأن الأزمة الأوكرانية وندعم لغة السلام والحوار"، موضحا أن العلاقات مع روسيا تعمقت بشكل كبير.