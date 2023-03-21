توجيهات الرئيس السيسى بمواصلة العمل لدعم التجربة السياحية فى مصر.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر من جميع الجوانب، بما في ذلك من خلال تعزيز التكامل بين قطاعي السياحة والطيران، على النحو الذي يعظّم القيمة المضافة لما يتوفر بمصر من مقومات سياحية وثقافية فريدة، بالإضافة إلى زيادة الاستفادة من البنية التحتية للمطارات والفنادق والمقاصد السياحية التي تم تشييدها وتحديثها على امتداد رقعة الجمهورية خلال السنوات الماضية، وذلك في إطار تنموي متكامل وشامل.

•تحسين التجربة السياحية فى مصر من جميع الجوانب



توجيهات الرئيس السيسى بمواصلة العمل لدعم التجربة السياحية

•تعزيز التكامل بين قطاعى السياحة والطيران على النحو الذى يعظّم القيمة المضافة لما يتوفر بمصر من مقومات سياحية وثقافية فريدة

•زيادة الاستفادة من البنية التحتية للمطارات والفنادق والمقاصد السياحية التى تم تشييدها وتحديثها على امتداد رقعة الجمهورية خلال السنوات الماضية

•متابعة المشروعات الخاصة بقطاعى الطيران المدنى والسياحة

•عرض الموقف التنفيذى لجهود تطوير قطاع الطيران المدنى

•تعزيز الجذب السياحى لمصر بما يزيد العائدات من السياحة ويسهم فى تحقيق التنمية المستدامة