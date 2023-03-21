شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوجه بمواصلة العمل على تحسين التجربة السياحية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر من جميع الجوانب، بما في ذلك من خلال تعزيز التكامل بين قطاعي السياحة والطيران، على النحو الذي يعظّم القيمة المضافة لما يتوفر بمصر من مقومات سياحية وثقافية فريدة، بالإضافة إلى زيادة الاستفادة من البنية التحتية للمطارات والفنادق والمقاصد السياحية التي تم تشييدها وتحديثها على امتداد رقعة الجمهورية خلال السنوات الماضية، وذلك في إطار تنموي متكامل وشامل.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء يحيي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، ولؤي عبد الحميد المسئول المالي بالشركة.. وفيما يلى موجز لأهم الأنباء.

رئيس الوزراء يوجه المحافظين باستمرار الرقابة على منافذ ومعارض بيع السلع

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتقديم التهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأبناء الشعب المصري العظيم فى الداخل والخارج، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعياً المولي عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة المباركة على مصرنا العزيزة بالخير والتنمية والاستقرار.

وأكد رئيس الوزراء أن اجتماع اليوم هو الأول لمجلس المحافظين بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما يأتي فى إطار البدء الفعلي لعملية الانتقال التدريجى للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة.

السعودية تعلن تعذر رؤية هلال رمضان

أعلنت المملكة العربية السعودية تعذر رؤية هلال شهر رمضان اليوم، بحسب موقع "سكاى نيوز".

تتحرى السعودية وأغلب الدول العربية هلال رمضان يوم 29 شعبان الموافق الثلاثاء 21 مارس، تأسيًا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد دخول شهر الصوم بالتحري والرؤية الشرعية.

وأوضح الباحث الفلكي ملهم بن محمد هندي، عضو رابطة التلسكوبات السعودية، وفق صحيفة "سبق" السعودية، أن الحسابات الفلكية تشير عن استحالة رؤية الهلال مساء الثلاثاء وذلك لعدم توفر شروط الرؤية وهي اقتران القمر بالشمس أو ما يُسمى بـ "ولادة الهلال" قبل غروب الشمس .

وقال: يولد الهلال الساعة 8:25 مساءً بتوقيت السعودية، ويغرب القمر قبل الشمس بنحو 11 دقيقة، مما يعني لن يكون جرم القمر موجودًا فوق الأفق بعد غروب الشمس وقت الترائي الشرعي لرؤية الأهلة.

وأضاف الفلكي "هندي" : بذلك تتوفر قرينة على النفي وسيكون من المستحيل رؤية الهلال بكل الوسائل لعدم تولده وعدم وجوده في السماء، وتطبيقًا للسنة النبوية عند تعذر الرؤية سيكون الأربعاء المكمل لشهر شعبان وتكون غرة رمضان يوم الخميس بإذن الله.

الصحة: استقبال 685 ألف جرعة من لقاح «فايزر المعدل» مقدمة من 3 دول

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال شحنة من لقاح «فايزر المعدل»، بمطار القاهرة الدولي، بإجمالي 685 ألفًا و440 جرعة من إنتاج شركة «فايزر» مقدمة من دول كرواتيا، إيطاليا، إسبانيا، عن طريق آلية كوفاكس، بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات «جافي».

تأتي هذه الشحنة ضمن 2 مليون جرعة تصل مصر تباعًا خلال الأسبوع الجاري، في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حفاظًا على مكتسبات الدولة المصرية في التصدي للجائحة.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن لقاح «فايزر المعدل» يعمل بفاعلية ضد متحورات فيروس كورونا المستجد، ومنها «أوميكرون» موضحًا أن اللقاح سيُعطى كجرعة تنشيطية لمن تلقى جرعات سابقة من أنواع اللقاحات المختلفة.

ارتفاع فى درجات الحرارة غدا وشبورة.. والعظمى بالقاهرة 26 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد غدا فرص أمطار خفيفة على فترات متقطعة على مناطق من أقصى غرب البلاد، وشبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة.

موقع بريطانى: تسيير رحلات أسبوعية من نيوكاسل إلى شرم الشيخ بدءا من نوفمبر

قال موقع "كرونيكل لايف" البريطاني إن السائحين البريطانيين في الشمال الشرقي من البلاد سيكون بإمكانهم استكشاف وجهات جديدة حيث تعلن إحدى الشركات السياحية عن رحلات جديدة من نيوكاسل إلى مصر والرأس الأخضر.

ويمكن للأشخاص حجز رحلات الطيران والعطلات من مطار نيوكاسل الدولي إلى سال، وهي أشهر جزيرة في الرأس الأخضر للزوار، وإلى شرم الشيخ المنتجع المصري.

وبدءًا من نوفمبر 2023 ، ستضيف الشركة هاتين الرحلتين الأسبوعيتين كجزء من فصل الشتاء. يشار إلى سال ، وهي وجهة جديدة من مطار نيوكاسل ، تتميز بأشعة الشمس والشواطئ الرملية البيضاء الطويلة والمدن الملونة.

السيدة انتصار السيسى: الأم هى الظهر الساند وطاقة العطاء والتضحية المتجردة

تقدمت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، بالتهنئة إلى أمهات مصر في عيدهن، مؤكدة أن الأم هي الظهر الساند وطاقة العطاء والتضحية المتجردة من أى شروط، وهي الداعم الأول والأخير لأسرتها بلا حدود.

ووجهت السيدة انتصار السيسى- عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"- تحية اعتزاز وتقدير لمن أوصت بها جميع الأديان السماوية، وكانت الجنة تحت أقدامها؛ مضيفة:"كل عام وكل أم بخير"

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.

وفي برقيته بهذه المناسبة، أعرب رئيس مجلس الوزراء بالإنابة عن أعضاء الحكومة، وبالأصالة عن نفسه، عن تقديم أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات القلبية للرئيس بحلول هذا الشهر الكريم، الذي اختصه الله سبحانه وتعالى وأنزل فيه القرآن الكريم، هاديًا للبشرية كلها.

وعبّر الدكتور مصطفى مدبولي عن دعائه للمولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على السيد الرئيس بموفور الصحة، ودوام التوفيق والسداد في مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد تحت قيادته، وأن يحقق شعب مصر العظيم ما يصبو إليه من تقدم وازدهار، وأن تنعم شعوب الأمتين العربية والإسلامية، في مشارق الأرض ومغاربها، بالخير والسلام والاستقرار.

الصحة: لقاح فايزر المعدل يعمل بفاعلية ضد متحورات فيروس كورونا

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إن لقاح «فايزر المعدل» يعمل بفاعلية ضد متحورات فيروس كورونا المستجد، ومنها «أوميكرون»، موضحًا أن اللقاح سيُعطى كجرعة تنشيطية لمن تلقى جرعات سابقة من أنواع اللقاحات المختلفة.

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن شحنة لقاح فايزر المعدل سيتم توزيعها على مراكز التطعيمات المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، بعد الانتهاء من التحاليل اللازمة بهيئة الدواء المصرية، مضيفًا أن لقاح «فايزر المعدل» حاصل على موافقة منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية للاستخدام الطارئ.

تحذير استخباراتى من "عنف محتمل" بسبب ترامب.. ومصدر لـ"CBS": نراقب دردشة أنصاره

أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي قال خلالها إن الادعاء العام في مانهاتن بصدد اصدار لائحة اتهام بحقه، حالة من القلق داخل الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعدما تزايدت وتيرة التحريض علي التظاهر تحسباً لصدور قرار وشيك بـ اعتقال ترامب.

وحذرت مصادر استخباراتية أمريكية تحدثت لشبكة "سي بي اس" من زيادة ملحوظة في الساعات القليلة الماضية لخطاب الكراهية والتهديدات العنيفة من قبل "متطرفين محليين"، غير أنها لم تؤكد ما إذا كان هناك تهديدات مباشرة للأمن العام حتي الآن.

وبحسب الشبكة الأمريكية، كان المتطرفون المحليون قد حذروا فى منشورات إلكترونية من أن المدعين من مكتب مدعى مقاطعة مانهاتن سيتجاوزون خطا أحمرا لو تم توجيه اتهام لترامب، وسيتم مواجهة الأمر بعنف أكبر مما حدث فى أحداث اقتحام الكابيتول الأمريكى فى 6 يناير 2021، بحسب ما أفادت المصادر، وكانت هناك منشورات أخرى تدعو إلى حرب أهلية.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023 تسجل 2020 جنيها للجرام ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم في مصر مع استمرار انخفاض السعر العالمي للذهب لمستويات 1970 دولار وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2020 جنيها للجرام، مع استمرار الطلب على الذهب كملاذ آمن.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 2020 جنيها.

عيار 18 يسجل 1731 جنيها

عيار 24 يسجل 2317 جنيها.

الجنيه الذهب 16160 جنيها.

اونصة الذهب 1970 دولار.