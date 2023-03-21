شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يطلع على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع "مستقبل مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لمتابعة مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد طيار بهاء الدين الغنام المدير التنفيذى لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع "مستقبل مصر" الذى يقع ضمن نطاق المشروع القومي "الدلتا الجديدة"، بما في ذلك معدلات سير العمل في البنية الأساسية للمشروع، التي تشمل الطرق والمحاور، وآبار المياه، ومحطات المعالجة، وشبكة تغذية الكهرباء، فضلاً عن منظومتي التصنيع والتسويق الزراعى.