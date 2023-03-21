شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الطعام المصرى يعلن أنشطة رمضان بإطلاق 20 حافلة مواد غذائية تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 30 مائدة رحمن ومليون كرتونة غذاء لخدمة 4.5 مليون مستحق على مستوى الجمهورية

عقد بنك الطعام المصري اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023 مؤتمرا صحفيا للإعلان عن إطلاق قوافل رمضان وتفاصيل الأنشطة التي سيقوم بها بنك الطعام خلال شهر رمضان المعظم، بحضور كل من د. أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للعمل الأهلي، ود. نيازى سلام، رئيس مجلس ادارة بنك الطعام المصري، ومحسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، و الدكتورة نهى طلعت، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وذلك بمقر البنك بالتجمع الثالث.

تم خلال المؤتمر الإعلان عن كافة تفاصيل قوافل حملة رمضان وما سيقوم به البنك خلال شهر رمضان، ضمن أهم الأنشطة التي ينفذها البنك خلال العام، والتي ستتضمن إطلاق 20 حافلة تحتوي على كراتين مواد غذائية، وتوجيهها الى محافظات الجمهورية المختلفة، لخدمة المستحقين طبقا للدراسات التي يجريها بنك الطعام المصري بشكل دائم لتحديث قواعد البيانات الخاصة به لضمان وصول الغذاء الصحيح الى الفئات المستحقة بشكل احترافي، بما يبرز دور بنك الطعام الرائد بقطاع التغذية.

أعلن بنك الطعام المصري خلال المؤتمر عن إقامة 30 مائدة رحمن بجميع محافظات مصر، تستوعب بين 250-600 مستفيد يوميا خلال شهر رمضان، بالإضافة الى انتاج ما لا يقل عن مليون كرتونة طعام، لتوزيعها على الاسر الأولى بالرعاية بما يخدم أكثر من 4.5 مليون فرد خلال الشهر المعظم، فضلا عن إطلاق "اتوبيس العزومة" الذي يتم إطلاقه للسنة الثامنة على التوالي لتوزيع كراتين رمضان في معظم المحافظات.

قال محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري خلال المؤتمر الصحفي، ان الشكر موصول للدكتورة نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي لحرصها على دعم كافة أنشطة بنك الطعام المصري، مؤكدا أن السعي مستمر من خلال أنشطة بنك الطعام خلال شهر رمضان الكريم، للوصول لأكبر عدد من المستفيدين في جميع انحاء الجمهورية، مع بذل أقصى جهد لدعم المستحقين بالغذاء الصحيح للوصول لأعلى معدلات الجودة الخاصة بالتغذية السليمة.

قام محسن سرحان باطلاق تحدي عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث دعي الشركات و الافراد للمشاركة في التحدي تحت شعار وقفة جدعنة .. ده وقتنا نقف جنب اهلنا و ذلك ايمانا من بنك الطعام المصري بدور المشاركة المجتعمية خصوصا بعد المشاركة في مبادرة كتف في كتف التي استهدفت إيصال المساعدات للأكثر استحقاقا في كافة أنحاء الجمهورية.

يقوم بنك الطعام المصري بتنفيذ كافة الأنشطة تحت شعار "الغذاء أساس الحياة" اعتمادا على قاعدة بيانات ضخمة تحتوي على ما يقرب من 2.4 مليون فرد على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة، يعمل بنك الطعام على دعمهم بالغذاء الصحي، من خلال فريق عمل بنك الطعام، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية المختلفة التي يصل 4700 ألاف جمعية خيرية وتكافلية تقدم خدمات للمجتمع.











