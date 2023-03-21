شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر: المرأة لها فضل عظيم في القرآن الكريم والسنة النبوية والان مع تفاصيل الخبر
وأكد رئيس جامعة الأزهر أن جهود الأم أكدها المصطفى -صلى الله عليه وسلم- في حديثه الشريف؛ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: "أُمُّكَ ". قَالَ: ثُمَّ من؟ قَالَ: "أُمُّكَ". قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "أُمُّكَ". قَالَ : ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "ثُمَّ أَبُوكَ"، فقد كرر الأم ثلاث مرات؛ لما للأم من فضل كبير في الحفاظ على الأسرة والمجتمع.
ووجه رئيس الجامعة التهنئة إلى جميع منسوبي الجامعة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وفي نهاية الاحتفالية كرم رئيس جامعة الأزهر الأمهات المثاليات بالجامعة في مختلف الإدارات.