شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر: المرأة لها فضل عظيم في القرآن الكريم والسنة النبوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن للمرأة فضل عظيم في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة، وقال خلال احتفالية الجامعة بتكريم الأم المثالية التي نظمتها إدارة رعاية العاملين في الجامعة للعام 2023م بحضور الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، و سعاد بكر، أمين عام الجامعة المساعد لفرع البنات: إن الإسلام أعزَّ المرأة ورفع شأنها، مشيرًا إلى أن الجهود التي تبذلها الأم طيلة حياتها لها آثار إيجابية على الأسرة والمجتمع ونهضة الوطن والارتقاء به.

وأكد رئيس جامعة الأزهر أن جهود الأم أكدها المصطفى -صلى الله عليه وسلم- في حديثه الشريف؛ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: "أُمُّكَ ". قَالَ: ثُمَّ من؟ قَالَ: "أُمُّكَ". قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "أُمُّكَ". قَالَ : ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "ثُمَّ أَبُوكَ"، فقد كرر الأم ثلاث مرات؛ لما للأم من فضل كبير في الحفاظ على الأسرة والمجتمع.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة إلى جميع منسوبي الجامعة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وفي نهاية الاحتفالية كرم رئيس جامعة الأزهر الأمهات المثاليات بالجامعة في مختلف الإدارات.