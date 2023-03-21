شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد العمال: "العفو الرئاسى" عن الغارمات والغارمين قرار إنسانى والان مع تفاصيل الخبر
أكد "المهيرى": "حرص نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية على متابعة المبادرات الرئاسية فى شتى المجالات واطر تنفيذها فكرة ومضمونا وعملا خاصة أن جميعها تصب فى شرايين الحماية الاجتماعية والصحية والاقتصادية وتسبب حالة من الرفاء الاجتماعى والرخاء الاقتصادى وتؤكده حالات الاستبيان الذى يقوم بها ويعدها مركز البحوث والدراسات التابع للنقابة وذلك عقب الاعلان عن كل مبادرة رئاسية ثم يوثقه ليكون بمثابة دروس مستفادة للاجيال العمالية الحالية والقادمة واعتباره وسيلة مساعدة فى تطوير وتحديث أليات التنظيم العمالى الذى اصل تأسيسه قائم على تقديم الخدمات ذات التكافل الاجتماعى الذى تعمل على بث روح الاستقرار فى العملية الانتاجية وهو ما نبه اليه كثيرا وزير القوى العاملة الحالى حسن شحاته ابان كان رئيسا للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ويتابعه عن كثب حاليا محمد جبرران القائم بأعمال التنظيم النقابى.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قراراً بالعفو الرئاسي عن عدد 85 من الغارمات والغارمين وتفصيلا " 45 رجلا و40 سيدة ' ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل قبل حلول شهر رمضان المبارك.