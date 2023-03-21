شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول يابانى يلتقى نائب وزير الخارجية للشئون الافريقية ويزور مركز القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل السفير حمدى سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، المبعوث الياباني الخاص للقرن الإفريقى السفير شينسوكى شيميزو،حيث شهد اللقاء تباُدل وجهات النظر ورؤى البلدين إزاء التطورات والتفاُعلات السياسية والأمنية بمنطقتيّ القرن الإفريقى والبحر الأحمر، وتم التطرق فى هذا السياق إلى آفاق ومجالات التعاون بين البلدين، ومن بينها فى إطار ُمنتدي أسوان للسلام والتنمية المستدامين، بما يسهم فى تعزيز الأمن والاستقرار والتعاون بين شعوب ودول المنطقة.

كما قام المبعوث الياباني بزيارة إلى مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، حيث استعرض السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، مدير عام المركز، أنشطة مركز القاهرة في منطقتي القرن الإفريقي والبحر الأحمر، بما يشمل بناء قُدرات الكوادر والمؤسسات الوطنية وتعزيز دورها في منع التطرف والتشدد المؤدي إلى الإرهاب ومكافحة التهديدات العابرة الحدود، فضلاً عن التصدي لتداعيات تغير المناخ علي الاستقرار والتنمية، وذلك في إطار مقاربة شاملة لتعزيز العلاقة بين جهود السلم والأمن والبعدين الإنساني والتنموي.

وتناول اللقاء كذلك فرص تعزيز التعاون الممتد بين الجانبين في إطار نشاط مركز القاهرة ومنتدي أسوان.