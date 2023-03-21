وزير الرى يلتقى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

وصل وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم إلى نيويورك على رأس وفد مصري رفيع المستوى للمشاركة في فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه" والمزمع عقده خلال الفترة من 22 إلى 24 مارس الجاري.

وكان في استقبال وزير الري، أسامة عبدالخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وقد التقى الدكتور سويلم - عقب وصوله - مع يوكو كاميكاوا المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الياباني للمؤتمر، حيث تم خلال اللقاء مناقشة الترتيبات الجارية للقيادة المشتركة للحوار التفاعلي الثالث "المياه والمناخ".

ومن المقرر أن يعقد الوزير لقاءات ثنائية على هامش المؤتمر مع الكثير من الوزراء وكبار المسئولين بالعديد من دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالمياه.