شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يلتقى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر
وتم خلال اللقاء تبادل الآراء حول مستهدفات المؤتمر وسُبل تعزيز التعاون بين مختلف دول العالم لمواجهة التحديات المائية ، والعمل على إبراز ملف "المياه والتغيرات المناخية" .
أكد سويلم أن دول الندرة المائية والدول النامية وعلى رأسها الدول الإفريقية تُعد الأكثر إحتياجاً لتوفير التمويلات اللازمة للتعامل مع التحديات المائية من خلال تعزيز التعاون الدولي في مجال إدارة الموارد المائية .
وصل وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم إلى نيويورك على رأس وفد مصري رفيع المستوى للمشاركة في فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه" والمزمع عقده خلال الفترة من 22 إلى 24 مارس الجاري.
وكان في استقبال وزير الري، أسامة عبدالخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
وقد التقى الدكتور سويلم - عقب وصوله - مع يوكو كاميكاوا المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الياباني للمؤتمر، حيث تم خلال اللقاء مناقشة الترتيبات الجارية للقيادة المشتركة للحوار التفاعلي الثالث "المياه والمناخ".
ومن المقرر أن يعقد الوزير لقاءات ثنائية على هامش المؤتمر مع الكثير من الوزراء وكبار المسئولين بالعديد من دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالمياه.