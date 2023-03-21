شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية لمكافحة الفساد تعقد 3 برامج تدريبية لخبراء الدول الأطراف فى الاتفاقية العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الادارية و بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهيئة (نزاهة) السعودية بعقد 3 برامج تدريبية بمقر الأكاديمية بالقاهرة للخبراء الحكوميين للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد على مدار الثلاثة أشهر الماضية.

و ذلك بمشاركه عدد 134 خبير من جهات انفاذ القانون بالعديد من الدول العربية لإكساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات المتعلقة بتفعيل الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة ولتعزيز التعاون الدولي والاقليمي في مجال منع ومكافحة الفساد.

وذلك في إطار تفعيل هيئة الرقابة الإدارية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030 والتي تم إطلاقها تحت رعاية الرءيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.