شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: مستمرون فى دخول "عالم الرقمنة" تماشياً مع متطلبات العصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إحدى الشركات العالمية والمتخصصة في نُظم المعلومات والرقمنة عن حصول وزارة القوى العاملة على جائزة التميز العالمي لنُظم المعلومات الجغرافية .

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها "الوزارة" اليوم الثلاثاء بأحد فنادق القاهرة، بحضور وزراء وشخصيات دولية وممثلين عن أصحاب أعمال وعمال، والتي أعلن خلالها الوزير حسن شحاتة وزير القوى العاملة، عن إطلاق البث التجريبي للبوابة الجيومكانية التي تدخل بها "الوزارة"عالم الرقمنة، في إطار إستراتيجية الدولة المصرية،وتماشياً مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبحسب بيان صحفي عن "الوزارة"، جرى إختيار"البوابة الجيومكانية" للوزارة لنيل جائزة التميز العالمي لنظم المعلومات الجغرافية Award SAG، كأحد افضل المشروعات فى إحدى المسابقات العالمية، حيث تم اعتبار المشروع واحداً من أهم مشروعات نظم المعلومات الجغرافية فى مصر والتي تستهدف دعم اتخاذ القرار ومتابعة مؤشرات الأداء الخاصة بوزارة القوي العاملة، في إطار استراتيحية الدولة للتحول الرقمي، وسعي الوزارة نحو التطور المستمر ودعم الأنظمة الجغرافية، والتي بدأت اليوم بالبث التجريبي لمؤشرات قطاعات: السلامة والصحة المهنية، والتشغيل ومعلومات سوق العمل، والتدريب المهني، والتي ستوفر معلومات دقيقة ولحظية لصانع القرار وللجمهور،والتواصل الاليكتروني مع شكاوى وملاحظات المواطنيين.