شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يشدد على ضرورة الإسراع فى إنشاء مراكز الخدمات الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بأعضاء وحدة متابعة وتنفيذ مشروع التجمعات التنموية الزراعية بسيناء خلال اجتماعها الأول، وذلك بحضور ممثلي جميع الوزارات والهيئات المعنية .

وأكد "القصير" على تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالإسراع في تنمية سيناء، مؤكدا أن القيادة السياسية وضعت نصب اعينها محاربة الإرهاب وفي نفس الوقت التنمية.

وقال إن الدولة تدفع قاطرة التنمية الحقيقية على أرض سيناء، حيث تعتبر التجمعات التنموية واحدة من أهم النماذج التى تنشئها على الطبيعة لتجسد أولى خطوات التنمية والتعمير الحقيقى على أرض وسط سيناء، مشيدا بجهود كل مؤسسات الدولة المشاركة في تنمية وتعمير سيناء.

وطالب القصير بإيجاد حلول غير تقليدية للانتهاء من إنشاء التجمعات التنموية وكذلك الإسراع في إنشاء مراكز الخدمات الزراعية باعتبارها داعم رئيسي للتجمعات التنموية الزراعية.

كما وجه وزير الزراعة مراكز بحوث الصحراء والهيئات التابعة للوزارة بأن تقدم كل الدعم للمزارعين بالتجمعات التنموية سواء من ناحية اختيار التراكيب المحصولية المباشرة وكذلك التوصيات الارشادية التي تتناسب مع طبيعة المنطقة والتربة وظروف المناخ وايضا التواجد الدائم مع المزارعين في سيناء.