شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يكرم 41 أما مثالية ويوجه التقدير للمرأة المصرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة 41 أما مثالية خلال الحفل الذى أقامته المحافظة بمركز معلومات شبكات مرافق محافظة القاهرة بمناسبة ذكرى يوم الشهيد وتكريم المرأة المصرية (عظيمات الوطن.. أيقونة الحياة) من بينهن السيدة راعوث لوكاس وردخان شنودة الأم المثالية على مستوى محافظة القاهرة وأمهات شهداء الوطن، والعاملات بالمحافظة.

ووجه محافظ القاهرة التحية والتقدير والاحترام للمرأة المصرية باعتبارها أيقونة الحياة ورمز العطاء، مشيرًا إلى أن تزامن ذكرى المرأة المصرية مع يوم الشهيد يعبر عن أعلى معانى التضحية والفداء التى جسدها الشهداء الأبرار عبر التاريخ.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن ما يشهده الوطن من أمان واستقرار وتنمية شاملة لم تكن لتتحقق لولا دماء الشهداء الزكية، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتماما كبيرًا بالمرأة المصرية لعظم مكانتها وقدرها.

وأكد محافظ القاهرة أن المرأة المصرية هـي الحارس الأمين للهوية المصـرية حيث ضـربـت عـبر العصـور خـير الأمثـلة للتضحية والتفاني من أجل أسرتها ومجتمعهـا ووطنهـا، فهـي من أنجبـت العلماء والمفكرين والأبطال وهـى أيضـا أم الشهيد.

وأضاف محافظ القاهرة أن احتفالية الأم المصرية علـى مدى السـنوات الماضية تأتى تعبيرا عن مدى الامتنان والتقدير والاحترام لما تقوم به من جهود وتضحيات في بناء الوطن فهـى الأم نهر العطاء والتفاني والتضحية التي تواجه جميع التحديات، ولها دورًا محوريًا فـى شـتى مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والإجتماعية، فضلاً عن إدراكها العميق للمسئولية ومسارعتها لتلبية نداء وطنها.

وأشار اللواء خالد عبد العال إلى توجيهات القيادة السياسية بتمكين المرأة وتعزيـز دورها فى مختلف نواحى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث أصبحنا نتلمس أثـر مشـاركتها الفاعلـة فـى حياتنـا وعلى مختلف المستويات والأشكال ومساهماتها الكبيرة في عملية النهضـة الإنسانية والثقافية والاقتصادية والعلمية والإبداعيـة بجـدارتها وإيمانهـا برسالتها الخالدة وقدرتها على العطاء.

شمل التكريم كل من السيدة راعوث لوكاس وردخان شنودة الأم المثالية على مستوى محافظة القاهرة، والتى حظت بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس فى حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، وأمهات شهداء أبطال القوات المسلحة وهم والدة الشهيد البطل عميد أركان حرب محمد رفعت مندوه، ووالدة الشهيد البطل ملازم أول محمد أشرف عبد الفتاح، ووالدة الشهيد البطل جندى مجند وليد سيد عبد السميع، وأمهات شهداء أبطال الشرطة وهم والدة الشهيد البطل عميد ياسر محمد الحديدى، ووالدة الشهيدالبطل نقيب على أحمد شوقى، ووالدة الشهيد البطل جندى مجند علاء محمد السيد.

كما شمل التكريم عددا من العاملات بديوان عام المحافظة والأحياء وهم السيدة عايدة كمال محمد على ، والسيدة ناهد عبدالفتاح السيد محمد، والسيدة هناء السيد أحمد يوسف، والسيدة سامية عبد الحميد محمد، والسيدة سهام إبراهيم السيد، والسيدة هويدا أحمد محمد يوسف والسيدة فوزية محمد شعبان فهمى ، والسيدة هويدا عبد الحميد يوسف من الديوان العام، والسيدة مني محمود أحمد من حي الخليفة والسيدة نعمة عمران عبد الله من حي بولاق أبو العلا ، والسيدة عفاف أحمد محمد الطيبي من حي المعصرة ، والسيدة صباح أحمد محمد ابو النور من مكتب نائب المنطقة الجنوبية ، والسيدة سهام فتحي ابراهيم من حي الوايلي والسيدة عطيات بدوي سيد عطية من حي السلام أول ، والسيدة أميمة عبد العظيم عبد الفتاح من حي الشرابية ، والسيدة عزة السيد ابو بكر من حي مصر القديمة ، والسيدة مني محمد ابراهيم من حي وسط والسيدة مرفت يوسف بشاي من حي عين شمس ، والسيدة فايزة أحمد محمد حسانين من حي المرج والسيدة هدي محمد محمود محمد من حي البساتين ، والسيدة اميمة محمود محمد من حي الأزبكية.

كم تم تكريم الأمهات على مستوى الجهاز التنفيذى للمحافظة وهم السيدة منى مهدى إبراهيم، والسيدة نجلاء عبد المالك، والسيدة اقبال عبد العظيم، والسيدة هويدا أحمد ذكر الله، والسيدة امل ابو السعود.

وتم تكريم الفائزات بجائزة التميز الحكومي لعام 2022 وهم السيدة إيمان زينو حساني مكتب تأهيل حلوان ، ود. أميرة معوض مكتب صحة الأندلس بحى المرج ، ود. لبنى نور الدين سكرتير حى النزهة.

كما تم تكريم رائدات مؤسسات العمل الأهلي بمحافظة القاهرة وهم د .مريم العربي ( مؤسسة العربي للتنمية المجتمعية ) ، والدكتورة كريمة عبد الكريم (الجمعية الإنسانية لنهوض المجتمع ) ود. ابتسام فاروق عبد الله ( مؤسسة جمعية مصر الحضارات والسلام )، بالإضافة إلى تكريم نماذج ناجحة من فتيات حي الاسمرات وهم كابتن إسراء سليمان (23 سنة) حاصلة علي مركز ثاني في بطولة العالم للكيك بوكسنج، وكابتن ملك محمد حسين ( 14 سنة ) أول لاعبة كرة قدم . من المناطق المطورة.

شهد الحفل نواب المحافظ للمناطق الأربعة، ومها مروان مقررة فرع المجلس القومي بالقاهرة، والسكرتير العام والمساعد لمحافظة القاهرة، وعدد من ممثلى منظمات المجتمع المدنى، ونواب مجلسى النواب والشيوخ ، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.