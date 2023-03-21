شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظم ندوة تعريفية حول تفاصيل منح الماجستير والدكتوراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم مكتب العلاقات الدولية ندوة تعريفية بالتعاون مع السفارة الفرنسية بالقاهرة Embassy of France in Egypt بعنوان "التقدم للمنح الخاصة بمرحلة الماجستير والدكتوراة" والممولة من الحكومة الفرنسية، في إطار أنشطة مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان في التعاون الدائم مع الهيئات المانحة المختلفة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمى، إشراف الأستاذة الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية.

وتضمنت الندوة توضيح مختلف أنواع المنح والفرص المُقدمة لأعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا وطلاب البحث للدراسة فى الجامعات الفرنسية، وكذلك بناء الفرق البحثية لإجراء البحوث في مختلف المجالات للعام الجامعي 2022/2023م.

كما تم توضيح الشروط المطلوبة لمختلف أنواع المنح. وفي سياق دعم السفارة للمتقدمين، أعلنت الأستاذة أنيس الغزالي – مسئولة برنامج المنح بالسفارة عن وجود فريق بالسفارة لتقديم الدعم لإيجاد الشركاء من الجامعات والمراكز البحثية الفرنسية، في حين أعلنت الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية استعداد المكتب لتقديم الدعم الفني لمن يرغب فى التقدم لتلك المنح، مؤكدة أهمية التقدم للمنح الدولية المقدمة من جانب السفارة الفرنسية وذلك لإكساب أعضاء هيئة التدريس والطلاب خبرات ومهارات متعددة تنعكس بشكل مباشر على العملية التعليمية وعلى خبراتهم المختلفة.