شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: تقلبات جوية حادة فى الربيع.. والقاهرة تسجل 23 درجة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة منار غانم "عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم الثلاثاء هو بداية فصل الربيع والذى يتميز بحدوث تقلبات جوية حادة وسريعة نتيجة تغير الفصول.

رجحت "غانم" في مداخلة هاتفية لقناة "اكسترا نيوز"، أسباب ارتفاع درجات الحرارة لوجود تيارات هوائية قادمة من مناطق صحراوية، مع وجود امتداد مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وإحساسنا بارتفاع درجات الحرارة.

توقعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تسجل القاهرة 23 درجة مع نهاية الأسبوع الجارى، داعية سائقى المركبات إلى أخذ الحيطة والسلامة في القيادة خاصة في ساعات الصباح الباكر لوجود شبورة مائية تؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية على أغلب الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية.