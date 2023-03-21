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السكة الحديد تشغل خدمة جديدة على الوجهين البحرى والقبلى الخميس.. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - تشغل هيئة السكة الحديد الخميس القادم، خدمات جديدة وامتداد بعض القطارات لخدمة جمهور الركاب، ابتداء من يوم الخميس القادم، حيث سيتم تشغيل قطار 3023 ثالثة مكيفة خدمة جديدة (القاهرة / الإسكندرية) قيام من محطة القاهرة الساعة 17:00 يصل محطة الاسكندرية الساعة 19:55 طبقا للجدول المرفق. 

 

واعتباراً من يوم الجمعة 24/3/2023 امتداد مسير قطار 3008 ثالثة مكيفة (الاسكندرية / القاهرة) لمحطة أسوان، على أن يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 05:45 يصل محطة أسوان الساعة 22:35 طبقا للجدول المرفق .

 

واعتباراً من يوم السبت 25/3/2023 تشغيل قطار 3024 ثالثة مكيفة خدمة جديدة (الإسكندرية / القاهرة) قيام من محطة الاسكندرية الساعة 10:00 يصل الي محطة القاهرة الساعة 12:40 طبقا للجدول المرفق. 

 

وتشغيل قطار 3025 ثالثة مكيفة خدمة جديدة (أسوان / القاهرة) قيام من محطة أسوان الساعة 04:10 يصل محطة القاهرة الساعة 16:40 طبقا للجدول المرفق.

 

كما تقررأعتبارا من يوم الخميس 23/3/2023 وقوف قطار 912 مكيف (الاسكندرية / القاهرة) بمحطتى طنطا وبنها فقط. 

 

وكذلك وقوف قطار 913 مكيف (القاهرة / الاسكندرية) بمحطتى طنطا ودمنهور فقط .

 

كما تقررالغاء وقوف قطار 923 مكيف (القاهرة / الاسكندرية) بمحطة كفر الدوار. 

 

ويترتب على ذلك تعديل في بعض مواعيد بعض القطارات (833 – 80 -722 – 142 – 751 – 807 – 951 – 15 – 1212 – 1114 – 288 – 132) طبقا لجداولهم المرفقة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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