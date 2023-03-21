شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تشغل خدمة جديدة على الوجهين البحرى والقبلى الخميس.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
واعتباراً من يوم الجمعة 24/3/2023 امتداد مسير قطار 3008 ثالثة مكيفة (الاسكندرية / القاهرة) لمحطة أسوان، على أن يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 05:45 يصل محطة أسوان الساعة 22:35 طبقا للجدول المرفق .
وتشغيل قطار 3025 ثالثة مكيفة خدمة جديدة (أسوان / القاهرة) قيام من محطة أسوان الساعة 04:10 يصل محطة القاهرة الساعة 16:40 طبقا للجدول المرفق.
كما تقررأعتبارا من يوم الخميس 23/3/2023 وقوف قطار 912 مكيف (الاسكندرية / القاهرة) بمحطتى طنطا وبنها فقط.
وكذلك وقوف قطار 913 مكيف (القاهرة / الاسكندرية) بمحطتى طنطا ودمنهور فقط .
كما تقررالغاء وقوف قطار 923 مكيف (القاهرة / الاسكندرية) بمحطة كفر الدوار.
ويترتب على ذلك تعديل في بعض مواعيد بعض القطارات (833 – 80 -722 – 142 – 751 – 807 – 951 – 15 – 1212 – 1114 – 288 – 132) طبقا لجداولهم المرفقة.