شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تفتتح معرضا للمنتجات البيئية احتفالا بإطلاق وحدة الاستثمار المناخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة معرضا للمنتجات الصديقة للبيئة لبعض رواد الأعمال، وعدد من الأعمال الفنية المعاد تدويرها من مواد معاد استخدامها وتدويرها، سواء منسوجات أو زجاج أو معدن أو بلاستيك، على هامش إطلاق وحدة الاستثمار البيئى والمناخ، اليوم الثلاثاء، بالمركز الثقافى البيئى التابع لوزارة البيئة.

كما شهد الاحتفال بإطلاق وحدة الاستثمار البيئى والمناخ ، التى تهدف إلى فتح أسواق للاستثمار الأخضر وتعزيز زيادة الاستثمارات البيئية والمناخية، عرض لفيلم تسجيلى عن قصص نجاح بعض المشروعات فى مجالات الاستثمار البيئى، المخلفات الزراعية، السياحة البيئة ، التحكم فى التلوث الصناعى، كما تم عقد جلسة عن الاستثمار البيئى بالشراكة مع القطاع الخاص والأهلى.

جدير بالذكر أن الاحتفال بإطلاق وحدة الاستثمار البيئى والمناخ، حضرته وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، وإيفون بومان سفيرة سويسرا بالقاهرة، وعبد الحكيم الواعر مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والممثل الإقليمي للمنظمة في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأحمد رزق ممثل منظمة اليونيدو، والدكتورة هدى صبرى مستشار وزارة البيئة الإستثمار، والدكتورة راندا فؤاد رئيس مؤسسة منتدى الفن العالمى للتتمية ، والدكتور محمد حمزة ممثل الحكومة بالجامعة الأمريكية وعدد من ممثلى القطاع الخاص والمجتمع المدنى ولفيف من المتخصصين وقيادات وزارة البيئة.