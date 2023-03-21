شكرا لقرائتكم خبر عن سفير ألمانيا بالقاهرة: افتتاح مصنع "بوش" بمصر يعبر عن الثقة في سوق مميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال السفير، إن شركة BSH، و التي تبلغ عائداتها 15.6 مليار يورو، المنتج الأول للأجهزة المنزلية في أوروبا ، والتي تطور منتجات رئيسية تحت الأسماء التجارية Bosch و Siemens و Gaggenau ، تفتح اليوم موقع إنتاج على أحدث طراز في مصر، وهو الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.

ولفت السفير إلى أن هذه أخبار جيدة تمامًا في أوقات الأزمات الاقتصادية والمالية ، والأسواق الدولية المتقلبة ، والاضطرابات الجيوسياسية التي خلقتها الحرب الروسية في أوكرانيا، وهي تعبير قوي عن الالتزام والثقة في مصر من قبل شركة صناعية ألمانية كبرى في وقت تحتاج فيه البلاد بشكل عاجل إلى مزيد من الاستثمار الأجنبي، و من المعلوم أن ألمانيا لطالما التزمت بتنمية مستقرة ومزدهرة للاقتصاد المصري ، ونحن نقف إلى جانب أصدقائنا المصريين وندعمهم في أوقات الأزمات.

وأخذاً في الاعتبار حجم التبادل التجاري بين البلدين، و الذي وصل إلى 5،5 مليار يورو، تعد ألمانيا أحد أكبر الشركاء التجاريين والاستثماريين لمصر، ولطالما كانت ألمانيا تستثمر في مجالات الطاقة والبنية التحتية ، والتي ترسي أرضية صلبة للتنمية الصناعية.

وأوضح فرانك هارتمان أن الوضع المريح الحالي لمصر كمركز للطاقة ومصدر للكهرباء أصبح ممكنًا بفضل محطات سيمنز لتوربينات الغاز التي تم إنشاءها في عام 2017، علاوة على ذلك، فإن الرؤية الاستثمارية التي تجلت في نظام السكك الحديدية الحديث هي خطوة أخرى نحو تنمية صناعية قوية.

لكن ما تحتاجه الدولة الآن في المرحلة الحالية من التنمية هو مزيد من الاستثمار الخاص في الصناعة الإنتاجية، وهذا يخلق فرص عمل ، ويزيد القوة الشرائية المحلية ، ويرفع بالاقتصاد المصري في سلسلة القيمة العالمية ، ويخلق عائدات جديدة من النقد الأجنبي من خلال التصدير.

وأشار السفير الألماني إلى أن الإنتاج الصناعي المحلي ، وارتفاع نسبة المكون المحلي فيه ، علاوة على خلق فرص تصدير جديدة ، يعتبر من العوامل الرئيسية للتغلب على الأزمات الحالية وتعزيز القطاع الصناعي من خلال زيادة الاستثمار الخاص.

وقال فرانك: أنا فخور بأن شركة ألمانية كبرى تساهم في هذا الاتجاه الذي تمس الحاجة إليه، و مجموعة BSH للأجهزة المنزلية هي الشركة الرائدة في أوروبا لتصنيع الأجهزة المنزلية وهي رقم 3 على مستوى العالم.

يذكر أن المجموعة تطورت من شركة ألمانية صغيرة ومتوسطة إلى شركة عالمية تضم الآن 41 مصنعًا في جميع أنحاء العالم، وهي توفر احتياجات المستهلكين في جميع أنحاء العالم من أجهزة منزلية مبتكرة وموفرة للطاقة.

ومن خلال فتح إنتاج محلي ، تقدم BSH مساهمتها طويلة الأجل في نجاح ورفاهية مصر، وهو تعبير واضح عن الثقة في سوق يقدم العديد من المزايا للمستثمرين ، و إنه إلى حد بعيد أكبر سوق استهلاكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، يوفر طاقة وعمالة منخفضة التكلفة ، ويعزز قوة عاملة مدربة جيدًا وموقعًا استراتيجيًا في التقاطع بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.

وسيمكن هذا المصنع الجديد المتطور هنا في القاهرة BSH من التصدير إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وغزو أسواق جديدة في إفريقيا، وهذا يتماشى إلى حد كبير مع طموحات الحكومة المصرية التي تسعى إلى زيادة الصادرات إلى الأسواق الأفريقية إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2025.

وختم السفير كلامه قائلًا: ستكون مصر فصلًا جديدًا في قصة النجاح الدولية لـ BSH التي بدأت في ألمانيا قبل 55 عامًا، وقصة النجاح هذه هي مثال آخر على دور ألمانيا كشريك اقتصادي مهم لمصر، إن الاستقرار الاقتصادي والازدهار في مصر يصب في مصلحتنا الأساسية.