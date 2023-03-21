شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تفتتح سوق السمك الجديد بالمنيب خلال أيام بمناسبة عيدها القومى والان مع تفاصيل الخبر
وأشار المصدر إلى أن السوق الجديد سوف يخضع للمتابعة الدورية من أجهزة المحافظة، وسيوفر أماكن حضارية مطورة للباعة والتجار بديلة للأسواق العشوائية، حيث يضم 143 باكية بيعية، ومبنى خدمات يشمل مبنى إداري للسوق ومطعم وكافيتريا لخدمة المترددين عليه، ما سيسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
وبلغت المساحة التي تم تخصيصها لإقامة أسواق نموذجية جديدة تضم باكيات بيعية منظمة وجراجات ووحدات مراقبة بالكاميرات، 9150 مترا مربعا تضم 11 سوقا نموذجيا بشوارع حسن محمد والثلاثيني الجديد والمواردي وجعفر وعبد النعيم والثلاثيني بحي الطالبية، وشوارع المدينة المنورة وسيد أبو زيد بالصفا والمروة والشهيد بحي الهرم، وشوارع أحمد إبراهيم من طريق الملكة وراشد المراغي من طريق مساكن كفر طهرمس بحي بولاق الدكرور.