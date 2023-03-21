شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: تحية لكل أم مصرية تقوم بمسؤوليتها وتتحمل الصعاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الثلاثاء، التحية لكل أم مصرية، خلال فاعليات إطلاق وحدة الاستثمار البيئى والمناخ التابعة لوزارة البيئة، بالتوازى مع الاحتفال بعيد الأم، قائلة: "كل التحية لكل أم مصرية تقوم بمسؤوليتها وتتحمل الصعاب وهى السبب الرئيسى لدورة الحياة على كوكب الأرض".

وأكدت وزيرة البيئة خلال فاعليات وحدة الاستثمار البيئى والمناخى بوزارة البيئة اليوم الثلاثاء، التى أقيمن بالمركز الثقافى التعليمى البيئى، بحضور إيفون بومان سفيرة سويسرا فى مصر، وأحمد رزق نائب ممثل منظمة اليونيدو، وقيادات وزارة البيئة، وخبراء البيئة فى مصر، أن الوحدة تهدف إلى تسهيل عمليات إقامة مشروعات تتصدى لآثار التغيرات المناخية بمجالات جديدة ودعم سوق شهادات الكربون، وكذلك الاستفادة بتصدير وبيع الشهادات الكربونية، وهو ما يحتاج إلى التسويق والترويج عبر الوحدة، مشيرة إلى أن وحدة الاستثمار المناخي ستوفر فرص الاستثمار البيئى، إضافة الى إعداد خريطة استثمارية مثل الاستثمار بالمحميات الطبيعية.

وشددت وزيرة البيئة قائلة:" أن البيئة لم تقف عائق أمام الاستثمار أو القطاع الخاص، على العكس تعمل دائما على تقديم يد العون للشركات، حتى يكون هناك توازن بين البيئة والتنمية، من أجل الوصول إلى التنمية المستدامة، مؤكدة أن فرص الاستثمارات للقطاع الخاص فى ملف التغيرات المناخية تبلغ 28 مليار دولار حتى عام 2030.