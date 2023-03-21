شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية: المرأة المصرية ذراع النهضة المجتمعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، جموع النساء بمناسبة عيد الأم ويوم المرأة العالمى.

وقال رئيس الأساقفة: المرأة المصرية ضلع أساسي في عملية التنمية المجتمعية والكنيسة، تؤمن بأهمية دور المرأة في جميع مناحي الحياة في العمل والمنزل وفي الخدمة الكنسية.

واعتبر رئيس الأساقفة، إن عيد الأم فرصة لنتذكر تضحيات النساء وما يقدمونه يوميًا، من أجل استقرار الأسرة وصلاح المجتمع وتنمية الاقتصاد.