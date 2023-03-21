شكرا لقرائتكم خبر عن مليار جنيه ميزانية محافظة الجيزة لتطوير الطرق فى الخطة الاستثمارية 2022/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاحات كبيرة حققتها محافظة الجيزة في مجال تطوير ورفع كفاءة الطرق المتهالكة في مختلف المراكز والمدن والقرى، واستكمال أعمال البنية التحتية من توصيل خطوط مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والغاز الطبيعي، والتي تعد نقطة تحول هامة في تيسير حركة المرور وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة.

خصصت محافظة الجيزة مليار جنيه، ميزانية لرصف وتطوير الطرق الرئيسية والفرعية بالأحياء والمراكز والمدن ضمن الخطة الاستثمارية 2022-2023م، حسب ما أكده مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة.

وكشف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المحافظة تشهد حاليا خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة ورصف الطرق الداخلية والخارجية لربط المدن ببعضها البعض وتحقيق السيولة المرورية ورفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأشار إلى أن أعمال التطوير تشمل رصف الطرق الرئيسية، خاصة التي تربط القرى ببعضها البعض لما تشكله من أهمية بالغة على حياة المواطنين، فضلا عن رفع كفاءة الشوارع الداخلية وتوسيعها وتطوير الجزر الوسطى ورفع كفاءة أرصفة المشاة وتدعيمها بأعمدة إنارة وبالوعات صرف الأمطار، وتركيب بلاط إنترلوك بالشوارع الجانبية.

وأوضح أن أبرز الطرق الجاري تطويرها بالمحافظة الآن، تشمل طريق طراد النيل بمركز ومدينة أوسيم والذي يشهد أعمال توسعة ورفع كفاءة ورصف بطول 2.5كم، بداية من مركز ومدينة أوسيم وحتى حدود مركز منشأة القناطر، وذلك لخدمة 6 قرى ريفية، أهمها قرى سقيل، وبرطس، وبشتيل، والمناشي، وتطوير ورصف طريق برقاش الخطاطبة بطول 2كم بداية من كوبري مشاه نكلا حتي طريق الملك بمركز ومدينة منشأة القناطر، وتوسعة وتطوير ورصف طريق 21 بنطاق قرية الشوبك الشرقي بمركز الصف، بالإضافة إلى رصف وتطوير مدخل المنطقة الأثرية بسقارة بمركز ومدينة البدرشين، حيث يشهد الطريق أعمال توسعة ورصف، بداية من منطقة مثلثة سقارة إلى مدخل المنطقة الأثرية، بطول 2.5كم، تستهدف توسعة الطريق ليصل عرضه إلى 16م بدلا من 8م، فضلا عن تدعيمه بأعمدة إنارة وأرصفة مشاة وكاميرات مراقبة.

وتابع أن طريق المنصورية بمركز ومدينة كرداسة أحد أهم القطاعات التي تشهد حاليا أعمال تطوير ورصف بدءا من أسفل الطريق الدائري بكفر غطاطي حتى الطريق الأبيض بطول 7كم، موضحا أن أعمال التطوير تستهدف تيسير حركة المواطنين في مناطق رشاح عبد الله، وناهيا، وبنى مجدول، ومنطقة كفر حكيم، ومناطق كرداسة، وأبو رواش، وبرك الخيام، فضلا عن خدمة المتحف المصري الكبير والمحاور المرورية الجديدة التي تنفذ بالجيزة وأهمها الطريق الأبيض ومحور 26 يوليو الجديد.

وأشار إلى أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، خصص 12 مليون جنيه لرصف ورفع كفاءة وتطوير وتبليط بالانترلوك لـ36 شارعا من المتفرعات والشوارع الجانبية بمنطقة كفر غطاطي التابعة لحى الهرم، وذلك بعد أن تم رصد احتياج المنطقة وقاطنيها لدعم البنية التحتية وتطوير العديد من الشوارع.

ونوه إلى أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بتطوير الطرق الحيوية التي تخدم المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة على أرض المحافظة، وعلى رأسها محاور الفريق كمال عامر، وعمرو بن العاص، و26 يوليو، والمتحف المصري الكبير، وغيرها من المشروعات الأخرى، مؤكدا تشديد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتسليم المشروعات والمتابعة الدورية للأعمال المنفذة من قبل الشركات للتأكد من تنفيذها وفقا لأعلى المعايير.