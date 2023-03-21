شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق وحدة الاستثمار البيئى والمناخ بوزارة البيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليوم الثلاثاء ، وحدة الاستثمار المناخي والبيئي، من قلب بيت القاهرة المركز الثقافى البيئى التابع لوزارة البيئة، مؤكدة إن البيئة لا يمكن أن تعيق الاستثمار ودائماً داعمة له، ونسعى لتحقيق التوازن بين البيئة والتنمية حتى نصل إلى التنمية المستدامة.

واوضحت وزيرة البيئة خلال فاعليات إطلاق وحدة الاستثمار البيئى والمناخ ، أن هذه الوحدة هدفها فتح أسواق الاستثمار الأخضر، إضافة إلى تحفيز الاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر والمرونة المناخية من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية المحلية، مؤكدة أن وزارة البيئة تعمل على تسهيل عمليات إقامة مشروعات تتصدى لآثار التغيرات المناخية فى مجالات جديدة، إضافة الى دعم سوق شهادات الكربو، والاستفادة بتصدير وبيع الشهادات وهو ما يحتاج إليه التسويق والترويج من خلال الوحدة، خاصة مع إصدار قانون الرقابة المالية الذي اعطي للبورصة المالية الحق فى تداول شهادات الكربون، لتحقق عائد إضافى للمشروعات مضاف إلى المكاسب المحققة من التوافق ببيع نسب خفض الكربون عالميا، مؤكدة أن المواطن في قلب مشروعات التنمية، و أن فرص الاستثمارات للقطاع الخاص في ملف التغيرات البيئية، تصل إلى 28 مليار دولار حتي 2030 بالإضافة إلى الجهد المبذول في فرص الاستثمار لمدة 3 أشهر مع برنامج الأمم للصناعة الحكومة السويسرية.