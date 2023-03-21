شكرا لقرائتكم خبر عن صرح طبى بأحدث المعدات والأجهزة فى مركز الإصلاح والتأهيل بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضم مركز الإصلاح والتأهيل في الشرقية، مركزا طبيا"مجهز بأحدث المعدات والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى العيادات، حيث حرصت وزارة الداخلية على الاعتناء بصحة النزلاء وتقديم خدمات طبية بشكل متحضر.

وافتتح اللواء محمود توفيق وزير الداخلية مراكز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان "بالشرقية" وسوهاج و15 مايو، كبديل لعدد من السجون، حيث عرضت الداخلية فيلما تسجيلا عن التطوير الذي لحق عددا مراكز الإصلاح والتأهيل.

وشهد قطاع الحماية المجتمعية بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف الإصلاح والتأهيل، حيث توفر غذاء صحى للنزلاء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع الحماية المجتمعية من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

عمليات التطوير التى شهدها قطاع الحماية المجتمعية، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم النزيل مركز الإصلاح والتأهيل يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات الحماية المجتمعية أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.

وفى هذا الصدد، حرص قطاع الحماية المجتمعية على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة النزلاء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.