شكرا لقرائتكم خبر عن مرحب شهر الصوم.. درجات الحرارة المتوقعة خلال أول أيام رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي اليوم الثلاثاء 29 من شعبان 1444 هـ الموافق 2023 / 3 / 21 م ( يوم الرؤية )، ووفقا لإمساكية شهر رمضان فيكون عدة شهر رمضان هذا العام 29 يوما، وأول أيامه سيكون الخميس 23 مارس الموافق 1 رمضان.

ومع قرب شهر رمضان يحرص المواطنين على معرفة تفاصيل حالة الطقس خلال أول أيامه الشهر الكريم، وينشر ”الخليج 365” تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة خلال أول أيام رمضان، كما يلى: -





الخميس 23 مارس: -القاهرة والوجه البحرى العظمى 26 درجة الصغرى 16 درجة

السواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 14 درجة

جنوب سيناء العظمى 28 درجة الصغرى 17 درجة

شمال الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 13 درجة

جنوب الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 16 درجة





الجمعة 24 مارس:القاهرة والوجه البحرى العظمى 25 درجة الصغرى 14 درجة

السواحل الشمالية العظمى 21 درجة الصغرى 13 درجة

جنوب سيناء العظمى 28 درجة الصغرى 16 درجة

شمال الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 12 درجة

جنوب الصعيد العظمى 33 درجة الصغرى 17 درجة





السبت 25 مارس:القاهرة والوجه البحرى العظمى 23 درجة الصغرى 13 درجة

السواحل الشمالية العظمى 21 درجة الصغرى 14 درجة

جنوب سيناء العظمى 27 درجة الصغرى 16 درجة

شمال الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 12 درجة

جنوب الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 16 درجة