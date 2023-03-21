شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الأزهر ينفى تصريحا منسوبا للإمام الأكبر عن عدم جواز الخلع فى المحاكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها نفى الأزهر الشريف منشورا منسوبا لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقوله بأن خلع المرأة فى المحاكم ليس طلاقا شرعيا، وإذا تزوجت بعد الحكم فهو زنا.

كانت مشيخة الازهر قد احتفت بمرور 13 عاما علي تولي فضيلة الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب ،شيخ الأزهر الشريف وهنأ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة مرور 13 عام على تولي فضيلته مشيخة الأزهر.

جاء ذلك خلال تدوينة للدكتور الضويني على صفحته الرسمية بموقعي فيسبوك وتويتر كتب فيها؛ "ثلاثة عشر عامًا قاد فيها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، الأزهر الشريف؛ لتحقيق الكثير من الإنجازات التي أسهمت في نهضة الأزهر، ورسَّخت للحوار، ودعمت قيم التسامح والتعايش حول العالم، نسأل الله لفضيلته دوام الصحة والعافية، وأن يديمه ذُخرًا للإسلام والمسلمين".. وفيما يلى موجز لأهم الأنباء.

السيدة انتصار السيسى: الأم هى الظهر الساند وطاقة العطاء والتضحية المتجردة

تقدمت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، بالتهنئة إلى أمهات مصر في عيدهن، مؤكدة أن الأم هي الظهر الساند وطاقة العطاء والتضحية المتجردة من أى شروط، وهي الداعم الأول والأخير لأسرتها بلا حدود.

ووجهت السيدة انتصار السيسى- عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"- تحية اعتزاز وتقدير لمن أوصت بها جميع الأديان السماوية، وكانت الجنة تحت أقدامها؛ مضيفة:"كل عام وكل أم بخير"

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.

وفي برقيته بهذه المناسبة، أعرب رئيس مجلس الوزراء بالإنابة عن أعضاء الحكومة، وبالأصالة عن نفسه، عن تقديم أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات القلبية للرئيس بحلول هذا الشهر الكريم، الذي اختصه الله سبحانه وتعالى وأنزل فيه القرآن الكريم، هاديًا للبشرية كلها.

وعبّر الدكتور مصطفى مدبولي عن دعائه للمولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على السيد الرئيس بموفور الصحة، ودوام التوفيق والسداد في مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد تحت قيادته، وأن يحقق شعب مصر العظيم ما يصبو إليه من تقدم وازدهار، وأن تنعم شعوب الأمتين العربية والإسلامية، في مشارق الأرض ومغاربها، بالخير والسلام والاستقرار.

الصحة: لقاح فايزر المعدل يعمل بفاعلية ضد متحورات فيروس كورونا

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إن لقاح «فايزر المعدل» يعمل بفاعلية ضد متحورات فيروس كورونا المستجد، ومنها «أوميكرون»، موضحًا أن اللقاح سيُعطى كجرعة تنشيطية لمن تلقى جرعات سابقة من أنواع اللقاحات المختلفة.

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن شحنة لقاح فايزر المعدل سيتم توزيعها على مراكز التطعيمات المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، بعد الانتهاء من التحاليل اللازمة بهيئة الدواء المصرية، مضيفًا أن لقاح «فايزر المعدل» حاصل على موافقة منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية للاستخدام الطارئ.

تحذير استخباراتى من "عنف محتمل" بسبب ترامب.. ومصدر لـ"CBS": نراقب دردشة أنصاره

أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي قال خلالها إن الادعاء العام في مانهاتن بصدد اصدار لائحة اتهام بحقه، حالة من القلق داخل الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعدما تزايدت وتيرة التحريض علي التظاهر تحسباً لصدور قرار وشيك بـ اعتقال ترامب.

وحذرت مصادر استخباراتية أمريكية تحدثت لشبكة "سي بي اس" من زيادة ملحوظة في الساعات القليلة الماضية لخطاب الكراهية والتهديدات العنيفة من قبل "متطرفين محليين"، غير أنها لم تؤكد ما إذا كان هناك تهديدات مباشرة للأمن العام حتي الآن.

وبحسب الشبكة الأمريكية، كان المتطرفون المحليون قد حذروا فى منشورات إلكترونية من أن المدعين من مكتب مدعى مقاطعة مانهاتن سيتجاوزون خطا أحمرا لو تم توجيه اتهام لترامب، وسيتم مواجهة الأمر بعنف أكبر مما حدث فى أحداث اقتحام الكابيتول الأمريكى فى 6 يناير 2021، بحسب ما أفادت المصادر، وكانت هناك منشورات أخرى تدعو إلى حرب أهلية.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023 تسجل 2020 جنيها للجرام

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم في مصر مع استمرار انخفاض السعر العالمي للذهب لمستويات 1970 دولار وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2020 جنيها للجرام، مع استمرار الطلب على الذهب كملاذ آمن.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 2020 جنيها.

عيار 18 يسجل 1731 جنيها

عيار 24 يسجل 2317 جنيها.

الجنيه الذهب 16160 جنيها.

اونصة الذهب 1970 دولار.

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