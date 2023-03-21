شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى: الأم هى الظهر الساند وطاقة العطاء والتضحية المتجردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، بالتهنئة إلى أمهات مصر في عيدهن، مؤكدة أن الأم هي الظهر الساند وطاقة العطاء والتضحية المتجردة من أى شروط، وهي الداعم الأول والأخير لأسرتها بلا حدود.

ووجهت السيدة انتصار السيسى- عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"- تحية اعتزاز وتقدير لمن أوصت بها جميع الأديان السماوية، وكانت الجنة تحت أقدامها؛ مضيفة:"كل عام وكل أم بخير"