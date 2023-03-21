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السيدة انتصار السيسى: الأم هى الظهر الساند وطاقة العطاء والتضحية المتجردة

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القاهرة - سامية سيد - تقدمت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، بالتهنئة إلى أمهات مصر في عيدهن، مؤكدة أن الأم هي الظهر الساند وطاقة العطاء والتضحية المتجردة من أى شروط، وهي الداعم الأول والأخير لأسرتها بلا حدود.

 

ووجهت السيدة انتصار السيسى- عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"- تحية اعتزاز وتقدير لمن أوصت بها جميع الأديان السماوية، وكانت الجنة تحت أقدامها؛ مضيفة:"كل عام وكل أم بخير"

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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