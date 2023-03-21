شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ رئيس الجمهورية وقيادات الدولة بحلول شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر الرئيس السيسى وكافة قيادات الدولة والشعب المصرى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وجاء نص التهنئة "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ونصلي إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب، كما تؤكد الكنيسة الكاثوليكية صلاتها وتعضيدها للجميع. حفظ الله مصر وشعبها العظيم".

و بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدم فيها التهنئة لفخامته والشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا لبلادنا الغالية والمصريين كل السلام والمحبة.