شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يشارك فى احتفالية "قادرون مبدعون" بمدرسة السعيدية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فعاليات احتفالية قادرون مبدعون التي تقام بملاعب مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة.

وكان في استقبال وزير التربية والتعليم ومحافظ الجيزة، أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، وعددا من قيادات التربية والتعليم.

وتفقد وزير التربية والتعليم ومحافظ الجيزة معرض قادرون مبدعون لذوي الهمم على هامش الاحتفالية ، وقاما بإجراء حوارات ودية مع الطلاب.

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني انطلاق مسابقة "اولمبياد مدارس مصر" في كافة محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب تدشين فعاليات المسابقة بمحافظة السويس تحت شعار "مع بعض نكبر" خلال الأيام الماضية.

جاء ذلك خلال فعاليات نهائي مسابقة "أولمبياد مدارس مصر" بمحافظة السويس بحضور اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجى، والدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة ايمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية.

وتأتي هذه المسابقة ضمن مبادرات وزارة التربية والتعليم، لإحياء النشاط الطلابي، واكتشاف المواهب في المدارس.

وقال الدكتور رضا حجازي، في كلمته خلال الاحتفالية، إن المدرسة عادت إلى دورها الطبيعي، مشيرا إلى أن المدرسة ليست مجرد اجتياز اختبار ولا يجب اختزال التعليم في هذه الفكرة، فالاختبار التحصيلي هو مجرد وسيلة ولا يجب أبدًا أن يتحول إلى غاية.