شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: 208 مليارات دولار استثمارات واعدة للقطاع الخاص فى مجال تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شددت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أهمية الاستفادة من مؤشرات التقرير القطري للمناخ والتنمية، وأنه هناك 208 مليارات دولار استثمارات واعدة، للمشروعات الخضراء والقطاع الخاص فى مجال تغير المناخ، إضافة إلى طاعات إدارة المخلفات والمياه وكفاءة الطاقة في المباني والتخطيط الحضري، مؤكدة على أهمية اطلاق التقرير القطري للمناخ والتنمية للمرة الثانية ، بعد إطلاقه فى المرة الأولى بمؤتمر المناخ cop27 ، مؤكدة أن القيادة السياسية في مصر تهتم بأجندة المناخ وتضعها على رأس الالتزامات السياسية.حيث يترأس رئيس مجلس الوزراء المجلس الوطني للتغيرات المناخية.

واوضحت وزيرة البيئة خلال كلمتها فى إطلاق النسخة الأولى من التقرير القطري للمناخ والتنمية CCDR، بحضور ممثلي البنك الدولي، انه رحلة طويلة تمت بجهود وطنية، بدأت باول خطوة وهى إعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة 2030، إضافة لإطلاق حزمة مشروعات ربطت بين الطاقة والغذاء والمياه، حيث يركز التقرير على المواطن، فكان الاستثمار الاول في الموارد البشرية ورفع الوعي وبناء القدرات، إضافة إلى الزخم المحقق في ملف المناخ بين كافة الفئات. ويعد أهم انجاز حققه مؤتمر المناخ COP27، إلى جانب الإنجاز متعدد الأطراف في ملف الخسائر والأضرار.

واوضحت وزيرة البيئة قائلة: "أنه لابد من اغتنام فرصة إطلاق التقرير القطري للمناخ والتنمية، لإلقاء الضوء على الاحتياجات والمطالب لملف المناخ، بالتزامن مع الظروف الاقتصادية العالمية، وقراءة المؤشرات التي وضعها التقرير فى الحسبان، معربة عن سعادتها لإطلاق النسخة التانية من التقرير.