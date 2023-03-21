شكرا لقرائتكم خبر عن ‫الطب البيطرى بالشرقية يضبط 941 كيلو لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية 23 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم تم خلالها المرور على 118 من أسواق بيع اللحوم، وضبط أكثر من 941 كجم لحوم وذبح خارج المجازر وكبدة ودواجن واسماك غير صالحة للاستخدام الأدمي.

يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرياتها فى المحافظات الحملات على الأسواق لضبط الأغذية الغير صالحة للاستهلاك واللحوم التى يتم ذبحها خارج المجازر.

‏‎كما تم الانتهاء من تحصين 246 الف و 902 جرعة تحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، فى الشرقية فضلا عن تنظيم 132 ندوة ارشادية و792 لقاء إرشادي.