شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية الزراعة بالمنوفية تعلن إزالة 56 حالة تعدى على الأراضى الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية استمرار حملاتها للتصدي للتعديات على الأراضى الزراعية، حيث تم إزالة 56 حالة تعدى على الأراضى الزراعية.

قال السيد القصير وزير الزراعة إن التعدي على الأراضي الزراعية أصبح جريمة مخلة بالشرف وتعرض مرتكبيها للسجن والغرامة وكذلك الحرمان من الدعم الذي تقدمه الدولة مشدداً على منع التعديات تماماً والتصدى لها بمنتهى الحزم مع إزالة جميع التعديات وكذلك أى أعمال تشوين لمواد البناء في المهد مع تحرير محاضر للمخالفين بالرقم القومى لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم

ووجه القصير مسئولي حماية الأراضى برفع درجة الاستعداد القصوى على مدار الساعة لمواجهة أى تعديات والتنسيق مع أجهزة الحكم المحلى والشرطة للإزالة وإعادة الشىء إلى أصله.

وأضاف أنه لا تهاون فى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية من أجل الحفاظ على الأراضى الزراعية من التأكل باعتبارها المصدر الرئيسي لتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين.

وقال وزير الزراعة إن الدولة تنفق أموالاً طائلة لتنفيذ مشروعات عملاقة في التوسع الأفقي من أجل زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، فمن باب أولى الحفاظ على الأراضي الزراعية في الوادى والدلتا والتي تكونت عبر مئات السنين وتعتبر ثروة قومية صعب تعويضها .

وأوضح وزير الزراعة أن الدولة تقدم كل الدعم للتعامل مع هذه الظاهرة ومنها الرصد عن طريق التغيرات المكانية من خلال صور الأقمار الصناعية تنفيذاً لتوجه الدولة في الحوكمة وتطبيق منظومة التحول الرقمي وإزالة جميع التعديات وإعادة الأرض إلى ما كانت عليه حتى تصبح الإزالة ذات جدوى.