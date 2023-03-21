شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة يكرم أوائل الطلبة بالمطرية والمرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية فى حفل تكريم أوائل الطلبة المتميزين فى مسابقات التعليم بالمطرية وتكريم قادة وأساتذة العملية التعليمية، بحضور اللواء خالد شحاته رئيس حى المطرية و محمد عبد الهادي رئيس حى المرج ، أقيم الحفل فى دار مناسبات شجرة مريم بالمطرية ، يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة .

كما شارك نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية في حفل تكريم العاملين بشرق القاهرة ويأتي ذلك في إطار احتفالات عيد الأم "الأم المثالية" وتشجيع الموظفين والتحفيز على بذل المزيد من الجهد ، بحضور اللواء حسام لبيب رئيس حي مصر الجديدة ، وتكريم عدد من الموظفين المتميزين وتكريم الأمهات المثاليات.

وكرم الدكتور إبراهيم صابر، الأمهات المثاليات بدار مناسبات مسجد أبو المكارم الزغل بمدينة نصر بحضور رئيس الحى وبعض الجمعيات الأهلية ، يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهره بتفعيل دور المجتمع المدني والتعاون مع الجمعيات الأهلية .

وكانت محافظة القاهرة وزعت 3 آلاف شنطة مواد غذائية "هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمواطنين" تحوى السلع الاساسية على الأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية بحي المرج، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، في إطار الجهود التى تبذلها الدولة والتي تهدف إلي تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتعاون الأجهزة التنفيذية مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى.