شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسى والمصريين بحلول شهر رمضان المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدم فيها التهنئة لفخامته والشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا لبلادنا الغالية والمصريين كل السلام والمحبة.

وجاء نصها: " السيد الرَّئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بالأصالةِ عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيليَّة بمِصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، أبعثُ لسيادتِكم والشعبِ المصري الغالي، بخالصِ التهاني القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، راجيًا من الله أن يحفَظَكم ويحفظَ شَعبَنَا العظيم، ويبارك بلادَنا الغالية مصر، وليَكن سَلام على العالم أجمع".

كما بعث رئيس الطائفة الإنجيلية ببرقيات تهنئة مماثلة لكلٍّ من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية.