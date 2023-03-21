شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة بكافة أنحاء البلاد فى أول أيام الربيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أنه مع بداية أول أيام فصل الربيع تشهد البلاد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، ليكون الطقس مائلا للدفء على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية ، إلى وجود فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشماليه الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة .

وتبقى الظاهرة المؤثرة صباحا هى الشبورة المائية على بعض الطرق المؤديه من وإلى القاهره الكبرى و الوجه البحري والسواحل الشماليه ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفه أحيانا على مدن القناة وأقصى السواحل الغربية.

ويشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3: 5 درجات، ليسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء .

ويشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الشرقية، وشبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة.

وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس ، وطوله: 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة.

وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (۲۳٫٥) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".