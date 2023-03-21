شكرا لقرائتكم خبر عن شالت الحمل 22 سنة.. الأم المثالية بالجيزة: اشتغلت حارسة عقار علشان أعلم ولادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تستسلم لظروف الحياة بعد وفاة زوجها بل واجهتها بكل قوة وشجاعة وبددت آلامها وأحزانها بالأمل والعمل، كسرت جميع العوائق متسلحة بالكفاح والشقاء دون كلل أو ملل، وبمنتهى الصمود والحب ربت أبنائها وعلمتهم من عرق جبينها وإرادة من حديد، حتى حصلوا على مؤهلات عليا، ضاربة مثالاً حيًا للتفاني والإخلاص والمثابرة، حتى استحقت بجدارة لقب الأم المثالية، إنها "السيدة سليمان مصطفى لبن" الأم المثالية الأولى على مستوى محافظة الجيزة، والتي كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الإثنين، خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، تقديرا لعطاءها ورحلة كفاحها.

سنوات من الصبر على الآلام عاشتها "السيدة" صاحبة الـ51 عاما وحدها بعد وفاة زوجها تاركاً لها ثلاثة أبناء في مراحل التعليم الأولى، اعتادت على أن تناضل كالفرسان بقوة وشموخ وتكافح في مهن شاقة لتوفر لأبنائها الحياة الكريمة: "واجهت تحديات كثيرة وعملت في مهن شاقة ولكنني لم أنحني يوما أمامها في سبيل تربية أبنائي وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم، فبعد وفاة زوجي في عام 2003، أفنيت عمري في خدمة أبنائي وحدي.. عملت حارسة للعقار الذي أقطن فيه وأبنائي بحي العجوزة لما يقرب من 22 عاما، كنت أقوم حينها بتنظيف الشقق السكنية والسيارات، وحمل البلاط و"الكسر"، حتى أصبت بانزلاق غضروفي وهشاشة عظام منذ ثلاثة سنوات فمنعني ذلك من مواصلة عملي.

وتابعت السيدة: "عانيت كثيرا من المرض ولكنني كنت أواجهه بمنتهى الإرادة والعزيمة والصمود لأتمكن من مواصلة رسالتي في الحياة وتعليم أبنائي حتى يحصلون على مؤهلات عليا، ففي عام 2019 أجريت عملية استئصال غضروفين وعملية لتوسيع الفقرات الشوكية وتثبيت الفقرات القطنية، حتى أكرمني الله وتخرج أبنائي وحصلوا على مؤهلات جامعية، فتخرج ابنى الأكبر "حسن" وحصل على ليسانس الآداب ويعمل حاليا، وتخرجت ابنتي "أسماء" وحصلت على ليسانس آداب إنجليزي وأعانني الله على تجهيزها وتزويجها، وأكرمني بتخرج ابنتي الثالثة "شيماء" وحصولها على ليسانس الحقوق".

"تكريم الرئيس السيسي ليا حاجة فوق الخيال".. بهذه الكلمات عبرت "السيدة" عن سعادتها بمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته وتكريمهما لها خلال احتفالية الأم المثالية، "بكيت من شدة سعادتي بحصولي على لقب الأم المثالية، فلم تكن المرة الأولى التي أتقدم فيها لمسابقة الأم المثالية، قدمت بالمسابقة منذ 3 سنوات ولكن أكرمني الله باللقب هذه المرة.. فوزي بلقب الأم المثالية على مستوى محافظة الجيزة تكريم عظيم بعد سنوات من التعب والشقاء.. سعادتي لا توصف، وفخورة بأبنائي ونجاحهم".