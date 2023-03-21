شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مناهج المرحلة الإعدادية بنظام التعليم الجديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” في التقرير التالى معلومات مهمة حول مناهج المرحلة الإعدادية بنظام التعليم الجديد والذى وصل حاليا للصف الخامس الابتدائى.

ـ تضع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حاليا الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية، فى إطار خطة استكمال تطوير المنظومة التعليمية.

ـ بناء مناهج المرحلة الإعدادية يتم وفق سياسة تصميم المناهج الجديدة والتي تعتمد على دمج المهارات التي يجب على الطالب اكتسابها وفق الشريحة العمرية، منها التفكير الناقد والإبداع وحل المشكلات والتعاون والتفاوض والإنتاجية وصنع القرارات واحترام التنوع والتعاطف والمشاركة وإدارة الذات والمحاسبية والتواصل والصمود.

ـ خطة تطوير مناهج المرحلة الإعدادية ستتضمن إضافة اللغة الأجنبية الثانية للمواد الدراسية في المدارس الحكومية، على أن يتم الاختيار بين عدة لغات من بينها اللغة الفرنسية واللغة الألمانية.

ـ المناهج ليتم تصميمها وفق مهارات تحدد شكل الخريج واحتياجات سوق العمل من العمالة سواء لطلاب التعليم العام أو الفنى.

ـ يتم إعداد مناهج الإعدادى الآن بالتعاون مع خبراء دوليين وإضافة مادة ريادة الأعمال ستكون جزء أساسى فى المناهج، إضافة لمادة المشروعات، لأن المستقبل يحتاج مواصفات معينة في الخريج.