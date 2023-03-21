شكرا لقرائتكم خبر عن "أدي الربيع عاد من تاني والبدر هلت أنواره".. اليوم بداية فصل الربيع والان مع تفاصيل الخبر
1- زيادة في درجة حرارة النهار ودفيء ليلاً وبدون عودة للأجواء الباردة مرة تانية الا مناوشات يائسة قبل دخول الصيف.
2- بداية الاحساس بحرارة الجو فى اواسط النهار .
3- زيادة كبيرة فى الرطوبة الجوية والرطوبة الحرة والندى الغزير صباحاً.
4- زيادة فرق درجات الحرارة بين النهار والليل .
أما على مستوى الزراعات:
1- أشهر الربيع الثلاثة " من 15 / 3 وحتى 15 / 5 " هي أهم فترة في الموسم الزراعي وهي المحدد لشكل الموسم كله .
2- ربيع بارد مكمل لفصل الشتاء " ليطيل من موسم التزهير أو يؤخر العقد أو يربك موسم الفاكهة "
أو ربيع دافيء حار ينضم لفصل الصيف في عجله من أمره "يتسبب في انهاء موسم التزهير مبكراً أو ظهور الاجيال الاولى من حشرات وامراض الاجواء الدافئة الحارة .
3- فى الربيع المهادن المعتدل تحول بعض المحاصيل إلى التزهير على حساب النمو الخضري "الفاصوليا – الطماطم – الباذنجان – الفراولة ".
4- توقف بعض المحاصيل عن التزهير تماماً وتتجه إلى مرحلة النضج مباشرة " الفول البلدي – الكمون – الشمر – اليانسون – الكراوية ".
5- بداية ازعاج الامراض الفطرية والبكترية المحبة للرطوبة الحرة "التبقعات والندوات على محاصيل الخضر بالتحديد".