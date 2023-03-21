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هانى سويلم يبحث مع مبعوث رئيس الوزراء الياباني الترتيبات لحوار المياه والمناخ

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القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري يوكو كاميكاوا المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الياباني لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه" المقرر عقده فى نيويورك خلال الفترة “22 - 24” مارس الجارى، حيث تم مناقشة الترتيبات الجارية للقيادة المشتركة للحوار التفاعلي الثالث "المياه والمناخ" .

 

ومن المقرر عقد العديد من اللقاءات الثنائية على هامش المؤتمر مع العديد من الوزراء وكبار المسئولين بالعديد من دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالمياه  .

 

الجدير بالذكر أن "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه" يستهدف قيام دول العالم بإستعراض التقدم المحرز في تنفيذ أهداف "عقد العمل من أجل المياه “2018 – 2028 " وتحديد العقبات التي تواجه تحقيق هذه الأهداف و وضع الطرق المبتكرة لدعم تنفيذها وتسريع التقدم في هذا المجال ، كما أنه من المقرر مناقشة خطة عمل مبادرة "التكيف في قطاع المياه" ، والتي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27.

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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