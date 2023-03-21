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%86 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات على الأسواق لضبط الأسعار قبل رمضان

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء بعنوان "هل تؤيد مطالب تكثيف حملات التفتيش على الأسواق لضبط الأسعار قبل رمضان؟"، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات التفتيش على الأسواق لضبط الأسعار قبل رمضان.

 

وأيد 86% من القراء مطالب تكثيف حملات التفتيش على الأسواق لضبط الأسعار قبل رمضان، بينما عارض 14% من القراء مطالب تكثيف حملات التفتيش على الأسواق لضبط الأسعار قبل رمضان.

 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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