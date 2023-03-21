شكرا لقرائتكم خبر عن %86 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات على الأسواق لضبط الأسعار قبل رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء بعنوان "هل تؤيد مطالب تكثيف حملات التفتيش على الأسواق لضبط الأسعار قبل رمضان؟"، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات التفتيش على الأسواق لضبط الأسعار قبل رمضان.

وأيد 86% من القراء مطالب تكثيف حملات التفتيش على الأسواق لضبط الأسعار قبل رمضان، بينما عارض 14% من القراء مطالب تكثيف حملات التفتيش على الأسواق لضبط الأسعار قبل رمضان.