أخبار مصر

هيئة الدواء المصرية تكشف عن حزمة نصائح مهمة للسيدات والأمهات.. التفاصيل

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء المصرية تكشف عن حزمة نصائح مهمة للسيدات والأمهات.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء المصرية عن حزمة من النصائح المهمة للسيدات والأمهات لضمان حياة صحية بعيدا عن الإصابة بالأمراض.

 

وبحسب هيئة الدواء المصرية فإن النصائح تتضمن:- 

 

-إجراء الفحوصات الطبية السنوية حسب الفئات العمرية المستهدفة يساعد في الاكتشاف المبكر للأمراض، أو الحالات المزمنة، والتدخل العلاجي في الوقت المناسب.​

 

- من الفحوصات الأساسية التي يوصى بإجرائها بشكل منتظم؛ فحوصات الحوض، وعنق الرحم، والثدي، وهشاشة العظام، والكوليسترول، وضغط الدم، وغيرها.​

 

-ممارسة النشاط البدني لمدة 30 دقيقة يوميا يساعد في الحفاظ على لياقة الشخص وتحسين صحته بشكل عام.​

 

-اتباع نظام غذائي صحي يمكن من الحفاظ على الصحة باتباع نظام غذائي متوازن

 

- الابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على الدهون والسكريات بشكل مبالغ.​

 

-الحصول على قدر كافٍ وعميق من النوم؛ حيث يساعد النوم الهادئ العميق على مقاومة علامات التقدم في العمر وكفاءة المخ في أداء وظائفه.​

 

-الاهتمام بالصحة النفسية من خلال مقاومة الضغوط النفسية بممارسة التأمل؛ لأنه يخفض من مستويات القلق والتوتر، ويحسن التركيز، ويساعد على التحكم في الآلام المزمنة.​

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا