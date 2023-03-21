شكرا لقرائتكم خبر عن بوابة الحكومة الإلكترونية.. 20 خدمة يمكنك إنجازها من المنزل أبرزها بطاقة الرقم القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بوابة الحكومة الإلكترونية هي إحدى الخدمات التي تمكنك من استخراج عدد من الخدمات عبر الإنترنت وتشمل جميع الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة لجمهورها مثال تجديد رخصة القيادة، إصدار شهادات الميلاد، التصريح عن الدخل، الاشتراك في خدمات الجوال الحكومية، الاستعلام عن حالة الطقس، الخدمات القطاعية على اختلافها مثل الصحية الإلكترونية، التعليم الإلكتروني وغيرها.

خدمات يمكنك الحصول عليها عبر بوابة الحكومة الالكترونية