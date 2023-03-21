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شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. كل ما تريد معرفته عن صلاة التهجد وحكمها وكيفيتها وعدد ركعاتها والان مع تفاصيل الخبر
- التهجد هو القيام فى جوف الليل وصلاة التّهجد هى النّوافل التى يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى
- هى سنّة لما ثبت عن قيام الرسول صلى الله عليه وسلّم بها حيث أمره الله تعالى فى سورة المزمل بقيام الليل.
- يدخل وقت التّهجد ما بعد صلاة العشاء وهى آخر الصلوات التى يصليها المسلم فى الليل إلى قبل طلوع وموعد صلاة الفجر
- أفضل الأوقات لهذه الصّلاة هو جوف الليل ويقال الثلث الأخير من الليل
- من فوائدها تقرّب العبد إلى ربه وإخلاصه ونيل الأجر والثواب والحسنات وإجابة الدعاء
- هى من النوافل ولا يوجد عدد محدد للركعات التى يجب أن يصليها المسلم، فيقال كان يصلّيها النّبى إحدى عشرة ركعة.
- أثناء صلاة التّهجد لا بدّ من الجهر بالقراءة حتى لا يغلب الناس النعاس ويُمكن أن تكون قراءته سريّةً فى جوفه أيضاً فلا بأس من ذلك