شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. كل ما تريد معرفته عن صلاة التهجد وحكمها وكيفيتها وعدد ركعاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصلى مساجد مصر نافلة التهجد فى العشر الأواخر من شهر رمضان، فى ظل متابعة مستمرة من وزارة الأوقاف للمساجد، وضوابط واضحة للمصلين والأئمة، حول دروس الوعظ وأداء السنن.

- التهجد هو القيام فى جوف الليل وصلاة التّهجد هى النّوافل التى يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى

- هى سنّة لما ثبت عن قيام الرسول صلى الله عليه وسلّم بها حيث أمره الله تعالى فى سورة المزمل بقيام الليل.

- يدخل وقت التّهجد ما بعد صلاة العشاء وهى آخر الصلوات التى يصليها المسلم فى الليل إلى قبل طلوع وموعد صلاة الفجر

- أفضل الأوقات لهذه الصّلاة هو جوف الليل ويقال الثلث الأخير من الليل

- من فوائدها تقرّب العبد إلى ربه وإخلاصه ونيل الأجر والثواب والحسنات وإجابة الدعاء

- هى من النوافل ولا يوجد عدد محدد للركعات التى يجب أن يصليها المسلم، فيقال كان يصلّيها النّبى إحدى عشرة ركعة.

- أثناء صلاة التّهجد لا بدّ من الجهر بالقراءة حتى لا يغلب الناس النعاس ويُمكن أن تكون قراءته سريّةً فى جوفه أيضاً فلا بأس من ذلك