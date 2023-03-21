شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الدورة المستندية لدراسات الأثر البيئي فى 7 أيام بدل 30 يوما.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن هذه الخطوة تم تنفيذها من خلال الربط الإلكترونى والتعاون بين ممثلين من جهاز شئون البيئة وهيئة التنمية الصناعية ومراجعة البيانات، مؤكدة انه تم تشكيل لجنة مؤخرا تضم عدد من الوزارات المعنية، تجتمع بشكل دورى لاستكمال كافة البيانات الخاصة بدراسات تقييم الأثر البيئى، من أجل التسهيل على المستثمر.
واضافت الوزيرة ياسمين فؤاد، أنه يتولى جهاز شئون البيئة التفتيش علي هذه المشروعات، وهو ما احد اجراءات التسهيل على المستثمر، مشددة على أن جهاز شئون البيئة يركيز على المشروعات الكبيرة ذات الأولوية.
جدير بالذكر أن وزارة البيئة يتبعها جهازين الاول هو جهاز شئون البيئة، المسئول عن إصدار الموافقات البيئية، فيما يخص دراسات تقييم الأثر البيئى لكافة المنشآت بالدولة، كما أنه مسئول عن عمليات التفتيش والرصد، كما أنه مسؤل عن ملف المحميات الطبيعية بالكامل ، والتى تعد ثروة طبيعية لمصر ، أما الجهاز الثانى التابع لوزارة البيئة، فهو جهاز تنظيم اداراة المخلفات، هذا الجهاز التنظيمى حديث النشأة ، وهو يعد هيئة عامة اقتصادية، ومسئول عن تنظيم التعاون بين جميع الأطراف الفاعلة بمنظومة المخلفات بناءاً على قانون المخلفات الجديد الصادر عام 2020 ولائحته التنفيذية، و نظم العملية بين المخطط والمنظم والمراقب والمنفذ، حيث يختص الجهاز بكافة انواع المخلفات من البلدية الصلبة والصحية.