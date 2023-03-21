شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة أجهزتك الكهربائية تساعدك فى تخفيض قيمة فاتورتك وتضمن سلامة منزلك.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
- الابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر الغير مطابقة للمواصفات القياسية ومعايير الجودة.
- ضرورة وجود زر حماية عمومي للحماية من زيادة الأحمال يفصل أتوماتيكيا.
- أن تكون جميع برايز المشترك صالحة لتركيب جميع أنواع الفيش مع وجود غوالق ميكانيكية لجميع الفيش.
- أن يكون الجسم الخارجي مصنع من مادة مقاومة للاشتعال وأن تكون جميع الأجزاء الداخلية من النحاس.
- تأكد من أن مشترك الكهرباء يعمل بشكل صحيح قبل استخدامه.
-تحقق من الحد الأقصى لمستوى الجهد الكهربائي لمشترك الكهرباء.
-الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك العالي مثل الثلاجة والميكروويف والفرن والغسالة والمجفف تحتاج إلى توصيلها مباشرة بالكهرباء بدون مشترك كهرباء (حتي لا يتم توصيل أجهزة إضافية إليه).
و فيما يلي بعض النصائح للحصول على كفاءة عالية واستهلاك أقل للكهرباء:
1- احرص على تنظيف فلتر التكييف وعمل صيانة له قبل التشغيل.
2-نظف ترموثتات الثلاجة باستمرار.