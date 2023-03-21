شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم الدولى يستقبل 13 رحلة طيران دولية من ألمانيا والتشيك وإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الثلاثاء، 13 رحلة طيران دولية تصل من عدة دول مختلفة ضمن 106 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع، بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة.

وتبين من جداول التشغيل اليومية، أن المطار من المقرر أن يستقبل اليوم رحلة خاصة، ورحلة داخلية، ورحلة من التشيك، ورحلتين من ايطاليا، و4من المطارات البولندية، ورحلة من سويسرا واخرى من لكسمبورج، ورحلتين من المانيا، واخرى من المجر.

وتبين من رحلات الطيران الوافدة خلال الأسبوع حسب جداول التشغيل أن المطار من المقرر أن يستقبل بداية من اول السبت الماضى، وحتى نهاية الأسبوع 106 رحلة طيران دولية أوروبية مختلفة، تصل اغلبها من 10 دول أوروبية، على رأسها بولندا والتشيك وألمانيا وهولندا وسويسرا وبلجيكا.

وتقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولى، بتسهيل إجراءات الوصول للسياح الوافدين من عدة دول مختلفة وتطبيق الإجراءات الاحترازية فور وصولهم إلى أرض المهبط وصولا للفنادق المختلفة بمدينة مرسى علم للاستمتاع بإجازاتهم.