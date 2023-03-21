شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة الأجهزة الكهربائية هتساعدك تخفض فاتورتك وتضمن سلامة منزلك.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقرائه أهم الخطوات التي يجب اتباعها لعمل الصيانة الدورية لأجهزة الكهربائية المنزلية لتجنب التعرض لحوادث الماس الكهربائي خاصة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة وتجنب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء، وبعض المعايير والمواصفات الخاصة بالمشترك الكهربائي التى يجب الالتزام بها لضمان الحفاظ على السلامة العامة وأمان المستهلك، و فيما يلي بعض الخطوات التي يجب اتباعها لاختيار المشترك وحماية أفراد أسرتك وهي كالاتي:

- الابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر الغير مطابقة للمواصفات القياسية ومعايير الجودة.

- ضرورة وجود زر حماية عمومي للحماية من زيادة الاحمال يفصل أتوماتيكيا.

- ان تكون جميع برايز المشترك صالحة لتركيب جميع انواع الفيش مع وجود غوالق ميكانيكية لجميع الفيش.

- ان يكون الجسم الخارجي مصنع من مادة مقاومة للاشتعال وان تكون جميع الاجزاء الداخلية من النحاس.

- تأكد من أن مشترك الكهرباء يعمل بشكل صحيح قبل استخدامه.

-تحقق من الحد الأقصى لمستوى الجهد الكهربائي لمشترك الكهرباء.

-تأكد من صحة الأجهزة الكهربائية التي تقوم بتوصيلها بمشترك الكهرباء.

-الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك العالي مثل الثلاجة والميكروويف والفرن والغسالة والمجفف تحتاج إلى توصيلها مباشرة بالكهرباء بدون مشترك كهرباء (حتي لا يتم توصيل أجهزة إضافية إليه).

و فيما يلي بعض النصائح للحصول على كفاءة عالية و استهلاك أقل للكهرباء:

1- احرص على تنظيف فلتر التكييف و عمل صيانة له قبل التشغيل.

2-نظف ترموثتات الثلاجة باستمرار.