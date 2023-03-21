شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة الأجهزة الكهربائية هتساعدك تخفض فاتورتك وتضمن سلامة منزلك.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
- الابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر الغير مطابقة للمواصفات القياسية ومعايير الجودة.
- ضرورة وجود زر حماية عمومي للحماية من زيادة الاحمال يفصل أتوماتيكيا.
- ان تكون جميع برايز المشترك صالحة لتركيب جميع انواع الفيش مع وجود غوالق ميكانيكية لجميع الفيش.
- ان يكون الجسم الخارجي مصنع من مادة مقاومة للاشتعال وان تكون جميع الاجزاء الداخلية من النحاس.
- تأكد من أن مشترك الكهرباء يعمل بشكل صحيح قبل استخدامه.
-تحقق من الحد الأقصى لمستوى الجهد الكهربائي لمشترك الكهرباء.
-الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك العالي مثل الثلاجة والميكروويف والفرن والغسالة والمجفف تحتاج إلى توصيلها مباشرة بالكهرباء بدون مشترك كهرباء (حتي لا يتم توصيل أجهزة إضافية إليه).
و فيما يلي بعض النصائح للحصول على كفاءة عالية و استهلاك أقل للكهرباء:
1- احرص على تنظيف فلتر التكييف و عمل صيانة له قبل التشغيل.
2-نظف ترموثتات الثلاجة باستمرار.