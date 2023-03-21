شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطوات استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر فوري من الماكينات الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسال العديد من المواطنين حول كيفية استخدام الماكينات الذكية الخاصة باستخراج شهادات الميلاد والوفاة والزواج والطلاق المتواجدة بجوار مصالح الأحوال المدنية، والتي توفر الكثير من الوقت وتسهل على المواطنين استخراج المستندات الراغبين في توفيرها، وفى السطور التالية نرصد خطوات استخدام الماكينات الذكية.

البداية الوقوف أمام الماكينة والتعرف على بصمة الوجه وأحد الأصابع.

اختيار زر شهادات الميلاد على الشاشة.

إدخال الرقم القومى الخاص بك.

إدخال اسم الأم كاملاً كما هو مدون بشهادة الميلاد.

تقوم الماكينة بمراجعة بعض البيانات بالتأكد من صحة بيانات طالب الخدمة.

تقوم الماكينة بتخيير المواطن لاستخراج شهادة ميلاد خاصة.

تقوم الماكينة بتخيير المواطن لاستخراج شهادة ميلاد بالأقارب حتى الدرجة الثانية، وإدخال رقمهم القومى كاملاً كما مدون بالرقم القومى.

تطلب الماكينة القيمة المطلوبة لاستخراج الشهادة

تصدر الماكينة شهادة ميلاد جديدة فى أقل من 5 دقائق يقوم المواطن بسحبها من أسفل الماكينة.