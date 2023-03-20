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الأوقاف: افتتاح 57 مسجدًا الجمعة القادمة منها 48 مسجدًا جديدًا

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح ( 57 ) مسجدًا يوم الجمعة  24 / 3 / 2023م، منها ( 48 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 9 ) مساجد صيانة وتطويرًا ؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه ( 960 ) مسجدًا، منها ( 783 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 177 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف بنى سويف

م  المسجد وعنوانه

1.  الروضة – بياض العرب – بندر بني سويف – شارع المرور

2.     التوحيد – كفر جمعة – كفر جمعة - ببا

3    الحرية قرية 3 – دلهانس - الفشن

4.   التوبة – قرية الحمام – ناصر

5      التوحيد – الحومة – الواسطى

6.      السلام – الديايبة – الواسطى

7.       التسامح – قرية باها – مركز بني سويف

مديرية أوقاف الفيوم

م المسجد وعنوانه

8.   النور – ترسا -  مركز سنورس

9.   الوادي – م ظافر – مركز إطسا

10.  محمد تاج الدين – مركز إطسا

11.أبو هشيمة – طبهار– مركز ابشواي

مديرية أوقاف الجيزة

م المسجد وعنوانه

12الأحمدي – بمها - العياط

13المليجي – الشوبك - البدرشين

مديرية أوقاف المنوفية

م  المسجد وعنوانه

14.  الكبير – صراوة– أشمون - المنوفية

15.  النور – العمدة – فيشا الكبرى– منوف - المنوفية

مديرية أوقاف البحيرة

م  المسجد وعنوانه

16الشيخ قاسم – النمرية – مركز أبو المطامير

17.   الكبير توفيق الحكيم – حوش عيسى

18.  النور المحمدي المسين – مركز الدلنجات

19.  مهدي الفقي – الحاجر – كفر الدوار

20  الطرح الكبير – مركز كفر الدوار

21.  الشعراوي  - حوش عيسى

22.  براوية – الكريون – كفر الدوار

23عقل – الكريون – كفر الدوار

24.   الرحمن البحري – الرملة – مركز ايتاي البارود

25.  عباس حجازي بلقطر الغربية – أبو حمص

26.   القرناص– منشأة الوكيل – مركز دمنهور

27.   الفقهاء – نصر الله – مركز أبو حمص

مديرية أوقاف المنيا

م  المسجد وعنوانه

28.  الرحمة الشرقي – الشيخ مسعود – العدوة

29.    أحمد هديب – بني واللمس –مغاغة

مديرية أوقاف كفر الشيخ

م   المسجد وعنوانه

30.  التوحيد – الحدود محله القصب – كفر الشيخ

31.  الكبير الحلاجين – قرية الحلاجين  - سيدي سالم غرب

32.   الحلافي الكبير –الحلافي– كفر شرق

33الشرقي– قراجة – كفر الشيخ

34.  الرحمة – نشرت - قلين

 

 

مديرية أوقاف الإسماعيلية

م  المسجد وعنوانه

35.   قباء – قرية الضبعية - فايد

36.   الشيخ مشهور – الوادي الأخضر – القصاصين 

مديرية أوقاف قنا

م  المسجد وعنوانه

37.   الفتح – جزيرة العبل – الوقف

مديرية أوقاف أسيوط

م  المسجد وعنوانه

38.  أولاد حسين – عرب العوامر- أبنوب

39.    المشارقة -  عرب الشريفة – جحدم- منفلوط

مديرية أوقاف مرسى مطروح

م   المسجد وعنوانه

40.  صلاح الدين سيد عبد الرحمن  - العلمين

مديرية أوقاف سوهاج

م  المسجد وعنوانه

41.  أبو الليل الزيات - طما

مديرية أوقاف السويس

م   المسجد وعنوانه

42أهل بدر – مدينة أحمد زويل – حي عتاقة

مديرية أوقاف الأقصر

م    المسجد وعنوانه

43.    الشيخ موسى – اللاقالته- القرنة

مديرية أوقاف دمياط

م   المسجد وعنوانه

44.     الرحمن الرحيم – شطا - دمياط

45.    المصطفى – دمياط الجديدة

مديرية أوقاف الشرقية

م    المسجد وعنوانه

46.   عبد السميع علي يوسف – قرية مصطفى شكري – كفر النجار – مركز أبو كبير

47.   أولاد عفيفي – عزبة عبد الملك – منيا القمح

48.   عبد الفتاح علي سليمان – غيته - بلبيس

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف بني سويف

م   المسجد وعنوانه

1.   عمر بن عبد العزيز- بندر بني سويف

2.   العارف بالله – طحا بوش - ناصر

مديرية أوقاف دمياط

م   المسجد وعنوانه

3.   السلام بالمهندسين – كفر سعد

4.    الجديد بالزعاترة – الزرقا

مديرية أوقاف الفيوم

م   المسجد وعنوانه

5.   أبو بكر الصديق – الحيط – مركز إطسا

مديرية أوقاف المنوفية

م    المسجد وعنوانه

6.   الشهيد رضا والي – مدينة الباجور

مديرية أوقاف الجيزة

م   المسجد وعنوانه

7.    عيسى -  بجوار الموقف - كرداسة

مديرية أوقاف سوهاج

م   المسجد وعنوانه

8.     الشيخ شيخون – بلصفورة – بندر سوهاج

9.    الهمامية – نجع إدريس – الطليحات- جهينة

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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